الحراك المريخي يستعين بالوزير للاطاحة بسوداكال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعاتنا الدقيقة ان الحراك المريخي تخطي الاتحاد السوداني لكرة القدم ولجا الى الوزير للدعوة الى جمعية عمومية لسحب الثقة من السيد ادم عبد الله سوداكال ومجلسه وتعيين لجنة تسيير لمدة عام من اجل التحضير لجمعية النظام الاساسي واجازته وحلحلة الديون العالقة من قبل مجلسي اسامة ونسي وجمال الوالي للاعبين ومدربين وفنادق تفاديا لتعطيل مسيرة المريخ وكشفت مصادر الصحيفة ان الوزير بصدد الموافقة على سحب الثقة من مجلس المريخ عبر المفوضية التابعة للوزارة والجهة المسئولة عن الاندية بولاية الخرطوم حسب ما ذهب اليه الوزير

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