ازمة طيران تهدد عودة الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعاتنا الدقيقة أن الاتحاد السوداني لكرة القدم لم يوفق حتى الآن في التوصل لاتفاق مع شركات الطيران بخصوص نقل اللاعبين الى الفاشر وكادقلي لاداء مباريات الدوري الممتاز وتفيد متابعاتنا الدقيقة أن اتجاها قد برز داخل اروقة الاتحاد بلاستفادة من طائرات الجيش السوداني لنقل الاندية الى الفاشر وكادقلي لاداء مباريات الدوري الممتاز.

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