مجلس إدارة شركة سكر كنانة يشيد بما تحقق من نتائج في الإنتاج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اجتمع مجلس إدارة شركة سكر كنانة المحدودة اليوم برئاسة السيد مدني عباس مدني وَزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة الشركة بمقر الشركة بالخرطوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس بحضور أعضاء مجلس الإدارة الممثلين لحكومة السودان و دولة الكويت و المملكة العربية السعودية والشركة العربية للاستثمار والهيئة العربية للاستثمار وممثل البنوك التجارية السودانية.

أجاز الإجتماع تقرير العضو المنتدب عن موسم الإنتاج للعام2019-2020، واشاد بما تحقق من نتائج ممتازة في كل مؤشرات الإنتاج لقصب السكر والسكر والايثانول، مثمنا جهود الإدارة العليا والعاملين وتحقيق أفضل الانتاج في ظل أقسى الظروف الاقتصادية و تداعيات جائحة كورونا والتضخم والركود التضخمي العالمي وانعكاساته الداخلية.

وعزا ما تحقق الى تضحيات العاملين وتخطيط الإدارة العليا و دعم مجلس الإدارة وكفاءة الانتاج في المزرعة والمصانع وعمليات الإنتاج المصاحبة و تجاوز العقبات التي أحاطت بالموسم.

كما أثنى مجلس الإدارة على الأداء المالي المتميز في الفترة السابقة وتجاوز المؤشرات المالية كل التوقعات التي تحققت في السنوات السابقة وتحقيق أعلى مؤشرات الكفاءة الإنتاجية العالمية مما حقق أفضل الانتاج.

وأكد ثقة المجلس في كفاءة الإدارة العليا والتزامها بمتطلبات الخطط الموضوعة وتوجيهات مجلس الإدارة. وشدد على أهمية تواصل دعم الإدارة للعاملين وعلى قيام الإدارة التنفيذية بتوفير المناخ المثالي لتوالي تحقيق أفضل الانتاج في ظل الظروف الإقتصادية غير المستقرة عالميا وإقليميا و محليا.

كما تم عقد اجتماعات الشركات الفرعية لشركة سكر كنانة وهي شركة كنانة للهندسة والخدمات الفنية المحدودة (كيتس)، وشركة كنانة للحلول الزراعية المتكاملة (كياس)، وأشاد بأدائهما و ما تم تحقيقه من نتائج متميزة وحث على تواصل معدلات الإداء التي تحققت في المسارات الداخلية والإقليمية والتوسع الذي تم في نشاطهما مع حثهما على تحقيق المزيد من الإنجازات وفق الخطط الاستراتيجية الموضوعة وأشاد بالدعم الذي تقدمة كنانة لشركاتها الفرعية.

كما ثمن دور الدولة في تهيأت المناخ الاستثماري المناسب لإنجاح هذا الاستثمار السوداني العربي المشترك.