الغلاء الطاحن وفوضى الأسعار أكبر تحديات الثورة.. بقلم سهيل الارباب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الغلاء الطاحن وفوضى الاسعار تمثل تحدى وتهديد حقيقى للثورة فى برامجها والتفاف الشعب حولها وفى استمراريتها ودخول البلد الى الفوضى العارمة والمجهول.

فمع الحاجة وتقول الفقر والعوز تنهار الاخلاقيات ويبقى كل شر متاح للبيع المواقف السياسية والاخلاقية والعروض وكل مبدا وتتراجع كل القيم الوطنية والثورية فمع الجوع والحاجة تسقط كل الموانع وتنهار كل القيم ويصبح كل متاح تحت اليد البيع والشراء.

ولذلك على حكومة الثورة اعلان حالة الطوارى باعلى درجاتها واستنفار كافة الاجهزة المختصة من وزارات واجهزة امنية وشرطية وقواعد ومنظمات شعبية والقيام بحملة اعلامية كبرى لمجابهة حالة الطمع العجيبة المنتجة من قبال التجار فى رفع اسعار بضائعهم دون مبررات مما ادخل المنتجين لمختلف المواد والمهن فى سباق لرفع اسعارهم بتطورات جنونية وكانننا فى فوضى اصابت القطيع بالفزع العظيم تجاه منتجه والركض لرفع سعره لمقابلة حالة السعار فى ارتفاع قيم المنتجات الاخرى واصبحنا فى حالة تسابق محموم كل يرفع فبمة منتجه متسببا بارتفاع المنتج الاخر واصبحت الاسواق حلبة مصارعة كبرى فى صراع الاسعار وتسابقها وصلت حد الجنون والفزع العظيم.

ويجب الاسراع فى اعداد القوانين الرادعة التى تجرم البيع فوق السعر المحدد بعدالة للسلعة من قبل مختصين بوزارة التجارة والصناعة تجدد وتراجع كل يوم وعلى مدار العام ويفرد لها جهاز امنى وشرطى وقضائى للرصد والضبط والمحاكمة العاجلة والصارمة بالغرامة والجلد والسجن مصحوبا بحملة شعبية واسعة بمحاربة الغلاء والتوعية بمحازيره ومسؤليته الفردية والجماعية حتى لايصبح قول يسير الدولة ويتحكم فيها وهى له طائعة مستسلمة ويتحول مجمل الشعب الى ضحايا مزعنين لنتائجة الكارثية والوبيلة.

وفوضى الاسعار تعنى عزيمة الدوله وتراجع سلطان الدولة وانعدام هيبته وغياب ارادته فى فرض النظام ودولة القانون والحقوق وحماية المواطنين وتامين حياتهم الكريمة فى اولى واهم احتاجانها من غذاء ودواء وعلاج.

وفوضى الاسعار تعنى هزيمة التغير وتراجع الثورة واهدافها العليا وانهيار اسسها العدلية والمنطقية بوعد النغيير الى الافضل.

وفوضى الاسعار تعنى غياب دولة القانون والارادة السياسية والقدرة على تمثيل الشعب والدفاع عن حقوقه فى الحياة الكريمة