ضبط كميات كبيرة من المخدرات ومخازن للبنقو بمدينة كبيرة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بولايتي جنوب وشرق دارفور مخازن للبنقو ووضعت يدها على 60 قنطار بنقو باحراش منطقة فنقا بشرق دا رفور.

وقال مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء شرطة حقوقي سامي حامد حريز في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة إن ادارته درجت علي تسيير حملات راتبة لاماكن زراعة نبات القنب الهندي بولاية جنوب دارفور وحملات لضبط مخازن المخدرات والسموم بولاية شرق دارفور بجانب حملات لقطع الطرق بالولايات التي يكثر بها النشاط الإجرامي وتهريب المخدرات مضيفا أن ادارته سيرت حملة نوعية مشتركة من إدارة مكافحة المخدرات بولايتي جنوب وشرق دارفور بعد توفير كافة المعينات اللوجستية والمعلومات الاستخبارية عن أنشطة الشبكات بتلك المناطق.

وأوضح الحملة ووصلت منطقة فنقا بمحلية الفردوس بولاية شرق دارفور واستطاعت تحديد مخازن تجار البنقو ومداهمتها واقتلاع المخزون من البنقو وأثناء الاقتحام حاول صاحب المخزن إتلاف المعروضات حرقا الا ان القوة استطاعت السيطرة علي الموقف واخماد النيران.

وأبان أن القوة ضبطت عدد 60 قنطار بنقو وعدد واحد بندقية كلاشنكوف ومعها خزنه بها عدد 11طلق ناري وعدد 63 زخيرة مدفع قرنوف والقبض علي المتهم الاساسي صاحب المخزن، مشيرا الى اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته بدائرة الإختصاص.