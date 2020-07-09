المالية : ترتيبات لصرف مرتب يوليو و منحة العيد قبل وقت كاف

التاريخ: 09-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة اكدت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادى ألايفاء باجر شهر يونيو لكل العاملين في المركز والولايات ومعالجة بعض المشاكل و تذليلها . Advertisements وقال مدير إدارة تعويضات العاملين بوزارة المالية ازهرى موسى وفق صحيفة أخر لحظة أن الوزارة تعمل بالتواصل مع الوحدات لإكمال المعلومات لضمان وصول المرتبات وتحويلات الولايات فى وقتها . مؤكداً بأن الادارة تعمل الآن على إعداد مرتب يوليو ومنحة عيد الأضحى حتى يتم تنفيذها قبل وقت كاف من العيد. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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