مباحث التموين تضبط تنكر جازولين بشرق النيل

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تمكنت قوة مشتركة من شرطة مباحث التموين بالتنسيق مع الشرطة الامنية بمحلية شرق النيل من ضبط تانكر يحوي كمية من وقود الجازولين يتم بيعه في السوق السوداء بمنطقة (التوماب والعشراب ) بوحدة وادي سوبا الادارية

وافاد الاستاذ محمد صلاح عضو لجنة مراقية السلع الاستراتيجية وفق ( سونا) أنه بعد ورود معلومات تفيد بوجود تانكر يحوي كمية من وقود الجازولين يقوم ببيع الوقود في السوق السوداء إثر ذلك وجهنا بتحريك قوة إلى الموقع المذكور حيث تمكنت القوة من ضبط تانكر الوقود حمولة ( ١٠٠٠٠ ) جالون وتم اتخاذ اجراءات بلاغات جنائية في مواجهة المتهمين بقسم الشرطة المجتمعية بشرق النيل توطئة لتكملة الاجراءات

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )