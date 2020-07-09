بانى: الأندية (برّه الصورة).. نظام التجميع ظالم و(كورونا) ستُحدِّد أمر الجمهور

تشهد مكاتب الاتحاد السوداني ظهر اليوم، اجتماعاً مهماً يترأسه رئيس اتحاد الكرة د. كمال شداد بحضور ضباط الاتحاد والأمين العام د. حسن أبو جبل بحضور لجنة المسابقات بقيادة رئيس اللجنة الباشمهندس الفاتح بانى وبقية الأعضاء وذلك لدراسة التصور المُقدّم من لجنة المسابقات حول إكمال المسابقات وعلى رأسها مسابقة الدوري الممتاز.. وسيبحث الاجتماع العديد من الجوانب، على رأسها إمكانية تغيير لائحة المنافسة واستكمال الموسم بنظام التجميع بسبب أزمة الوقت إلى جانب مسألة تنفيذ البروتوكول الصحي وغيرها من الملفات.

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تصريحات متضاربة

شهدت الأيام التي أعقبت اجتماع اتحاد كرة القدم الذي جرى يوم الأحد من الأسبوع الماضي والذي انتهى باتخاذ قرار بعودة النشاط واستكمال الموسم، شهدت تصريحات متضاربة عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة كشفت وجود اختلاف كبير في وجهات النظر بشأن كيفية استكمال الموسم.. حيث أورد الموقع الرسمي للاتحاد وقتها تصريحاً لرئيس لجنة المسابقات الباشمهندس الفاتح بانى أكد فيه أن خيار التجميع مُستبعد تماماً، وأنهم سيكملون الموسم بذات النظام الذي لعبت به الجولات الماضية.. غير أن الموقع الرسمي للاتحاد عاد بعد أقل من ساعة وأورد تصريحاً لرئيس لجنة المسابقات نفسه أكد فيه أن كل الاحتمالات واردة ومفتوحة بشأن كيفية إكمال الموسم، الأمر الذي منح إيحاء لكل المتابعين بوجود اتصالات تمت وضغوطات لأجل التراجع عن مضمون التصريح الأول.. وبعدها أورد الموقع الرسمي تصريحاً لرئيس اتحاد الكرة د. كمال شداد أكد فيه أن القرار حول كيفية إكمال الموسم سيتخذ من خلال اجتماع مشترك يضم ضباط الاتحاد مع لجنة المسابقات.

خيار التجميع

التصريحات التي أدلى بها رئيس اتحاد الكرة د. كمال شداد لـ(الصيحة) إبان الحوار الذي أجرته معه في وقتٍ سابقٍ ، أوضحت أن رئيس الاتحاد يدعم خيار التجميع، وبحسب مُتابعات الصحيفة، فإنّ التجميع يعد الخيار الوحيد الذي يتمسّك به ضباط الاتحاد رغم اختلاف رؤية ضباط الاتحاد عن رؤية لجنة المسابقات وهو ما ينبئ باجتماع ساخن ومداولات مطولة في اجتماع اليوم للخروج برؤية بالتصور النهائي

نظام ظالم

(الصيحة) أجرت اتصالاً هاتفياً برئيس لجنة المسابقات باشمهندس الفاتح بانى لسؤاله حول التصور المقدم من لجنة المسابقات فأجاب: جهّزنا تصورنا لكيفية إكمال المسابقات لكنه سيخضع للنقاش من خلال الاجتماع الذي سينعقد اليوم وبعدها ستخرج الصورة النهائية للرأي العام.. وبسؤاله حول إشراك الأندية في هذا التصور أو النقاش معها، أجاب رئيس لجنة المسابقات بالقول: الأندية (برّه الصورة) تماماً، حيث لم يتم النقاش أو التداول معها حول كيفية إكمال المسابقات.. وحول إمكانية تغيير نظام المنافسة في الجولات المُتبقية من الممتاز وأثره على عدالة التنافُس ومبدأ تكافؤ الفرص قال الباشمهندس بانى: رؤيتي الشخصية أن تغيير نظام المنافسة بعد مضي أكثر من (20) اسبوعا على انطلاقتها وإقامة الجولات المتبقية بنظام (التجميع) يخل بعدالة المنافسة وبمبدأ تكافؤ الفرص، لأن هنالك أندية لعبت عدداً كبيراً من المباريات خارج أرضها وأندية أخرى العكس تماماً، والوضع مختلف عما حدث الموسم الماضي لأنّ نظام التجميع وقتها تم قبل بدء مرحلة النخبة وتفادي الهبوط وبعد نهاية مرحلة المجموعتين وبالتالي لم يكن هنالك ظلمٌ أو أفضلية لنادٍ على حساب آخر عكس الوضع الحالي، وأردف: لكن في نهاية المطاف كل تلك الرؤى ستناقش خلال اجتماع اليوم قبل اتخاذ قرار حول التصور النهائي للمسابقات.. وأكد بانى في تصريحاته أنه بدأوا في ترتيب أمر إخضاع اللاعبين ومنسوبي الأندية لفحص (كورونا) وكلفوا أحد الأعضاء بالتنسيق مع المعامل لإنجاز هذا الأمر وإكمال الترتيبات.. وبشأن إقامة الجولات المتبقية بحضور الجماهير أو بدونه قال رئيس لجنة المسابقات: التاريخ الذي حددناه لانطلاقة المنافسات واستكمالها وهو (15 أغسطس) تاريخ افتراضي وحتى ذلك الحين سنظل نتابع تطورات وباء (كورونا) وتطورات الوضع الصحي على أن نُحدِّد حينها مسألة الحضور الجماهيري.

الخرطوم

وبحسب مُتابعات (الصيحة)، فإن اتحاد كرة القدم وقبل اجتماع اليوم مع لجنة المسابقات حسم بشكل كبير أمر إقرار تعديل لائحة المنافسة بسبب الظروف الاستثنائية وإكمال الجولات المتبقية بنظام التجميع بالخرطوم في ظل صعوبة إكمالها بذات نظام الذهاب والإياب لعوامل الوقت والظروف الصحية والاقتصادية، على أن يتكفل الاتحاد بإعاشة الأندية إلى جانب تنسيق أمر ملاعب التدريب.

تقرير: ناصر بابكر

الخرطوم: (صحيفة الصيحة)