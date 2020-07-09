عامر: هدف الهلال الأحمر تخفيف آلام ضحايا الحروب والكوارث

أكد الأستاذ الفاضل عامر رئيس لجنة التسيير المركزية لجمعية الهلال الأحمر السودانى أن الهدف الذي قامت من أجله جمعية الهلال الأحمر سلمي ولتخفيف آلام ضحايا الحروب والكوارث وهو جزء أساسي من إفشاء السلام آملاً أن تتوصل أطراف الصراع فى السودان لسلام كامل لتقديم الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وغيرها، حيث أن الجمعية تسهم في البناء عند إحلال السلام .

وأشار فى تصريح بحسب سونا، أن لجنة التسيير المركزية لجمعية الهلال الأحمر السودانى باشرت مهامها وعقدت سلسلة اجتماعات لاستعراض المهام، وقسمت إلى لجان فرعية وأوكلت مهاماً لكل لجنة ،مضيفاً أن هناك لجنة لإعداد مسودة قانونية وأخرى لمراجعة الحسابات وأصول وممتلكات الجمعية على مستوى الأمانة العامة بالعاصمة وفروعها بالولايات والهدف من ذلك معرفة الأوضاع لاستمرار عملية البناء وتفادي السلبيات.

وأوضح عامر أن لجنة التسيير ستراجع مسألة العضوية وفتح الباب لكل من يرغب فى الانضمام للجمعية وقيام حملة قومية تهدف لتعريف المجتمع بأعمال الهلال الأحمر السودانى وإسهاماتهم في خدمة المتأثرين بالكوارث ومشاريع إعادة البناء والتنمية ، مناشداً كل الشباب و المقتدرين بالانضمام للجمعية لأنها ملك للجميع وتعمل وفق مبادئ في أنحاء العالم طوعية و محايدة وغير متحيزة ، لافتاً إلى أنها تقوم بنشر مبادئ الهلال والصليب الأحمر والمعارف التي تقوم وفق اتفاقية جنيف تحقيقاً للسلام المستدام فى السودان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)