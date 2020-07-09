د. ضحية وديوان الزكاة بالخرطوم يؤكدان أهمية المشاريع المستدامة

وجه دكتور أبوبكر كوكو ضحية مدير عام وزارة التنمية الإجتماعية ولاية الخرطوم بضرورة الإهتمام ببيانات الفقراء بالولاية وتحديثها لمزيد من التجويد والتحسين مع استصحاب مؤشرات الفقر وقياسها علاوة على وضع خطة ورؤية منهجية وعلمية من شأنها الحد من ظاهرة الفقر عبر المشاريع المستدامة.
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه صباح اليوم بحسب (سونا)، الأستاذ محمد الماحي الأمين العام لديوان الزكاة بولاية الخرطوم، وتناول اللقاء سير العمل بالديوان خلال الفترة السابقة وخطته لما بعد جائحة كورونا إضافة لإنجازات الديوان خلال النصف الأول من العام 2020م
و أوضح الأمين العام لديوان الزكاة أن اللقاء تطرق كذلك لإستعدادات الديوان لإنطلاقة مؤتمرات لجان الزكاة القاعدية بالأحياء بالإضافة لخطة الديوان لعيد الأضحي المبارك والمشاريع والبرامج للمرحلة المقبلة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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