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محلية سنار تواصل تنظيم سوق سنار وتتخذ إجراءات ضد المغالق

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 09-يوليو-2020

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محلية سنار تواصل تنظيم سوق سنار وتتخذ إجراءات ضد المغالق

تناول اجتماع عقده الأستاذ بشرى إدريس دفع السيد المدير التنفيذي لمحلية سنار  مع ممثلي أصحاب المغالق داخل السوق الكبير  بحضور الأستاذ أنور فضل تور الدبة رئيس اللجنة التسييرية للغرفة التجارية محلية سنار ، الإشكالية التي تواجه أصحاب المغالق في نقل بضاعتهم المعروضة طرف الشارع وكذلك الإجراءات والبلاغات التي فتحت ضد 21 مغلقاً أمام القضاء وذلك في إطار الجهود المبذولة لمحلية سنار من أجل تنظيم الأسواق.

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و أوضح المدير التنفيذي أن محلية سنار أمهلت أصحاب المغالق فرصة كافية لتوفيق أوضاعهم قبل البدء في إجراءات فتح البلاغات لكن دون استجابة منهم ، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ الأوامر المحلية بصرامة في هذا الصدد وشدد على متابعة البلاغات.

والتمس أصحاب المغالق بإعطائهم فرصة أخيرة لتوفيق أوضاعهم والتي تقرر أن لاتزيد عن ستة أيام لإزالة كل التشوهات والمظاهر السالبة التي تعيق الشارع .

وأمن المدير التنفيذي على الوقوف مع أصحاب المغالق وحل جميع مشاكلهم حيال التزامهم بالتعاون في تنظيم السوق.
وبحسب سونا، أن محلية سنار قامت بفتح عدد 69 بلاغاً بالشرطة مكتملة الإجراءات القانونية وهي بلاغات هندسية وتقفيل البرندات وعدد من المخالفات الصحية بالسوق ستقدم تباعاً للجهات المختصة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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