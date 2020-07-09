عاجل.. استقالة جماعية لوزراء الحكومة

الخميس 9 يوليه 2020

تقدم وزراء الحكومة، اليوم، باستقالاتهم لرئيس الوزراء، عبدالله حمدوك تمهيدًا لتشكيل الحكومة الجديدة.



وأعلن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، عن إجراء تعديلات وزارية جديدة في الحكومة.

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وكان حمدوك قد طالب، صباح الخميس، استقالة عدد من الوزراء لتشكيل حكومة جديدة، وبالفعل وافق الوزراء على تقديم الاستقالة ليتم إجراء بعدها تعديلات وزارية سودانية.

وكانت مصادر ، قد كشفت أن حمدوك رئيس الوزراء يطلب استقالة عدد من الوزراء السودانيين لتشكيل حكومة جديدة.