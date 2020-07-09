عاجل.. استقالة جماعية لوزراء الحكومة

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الخميس 9 يوليه 2020
تقدم وزراء الحكومة، اليوم، باستقالاتهم لرئيس الوزراء، عبدالله حمدوك تمهيدًا لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأعلن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، عن إجراء تعديلات وزارية جديدة في الحكومة.
وكان حمدوك قد طالب، صباح الخميس، استقالة عدد من الوزراء لتشكيل حكومة جديدة، وبالفعل وافق الوزراء على تقديم الاستقالة ليتم إجراء بعدها تعديلات وزارية سودانية.
وكانت مصادر ، قد كشفت أن حمدوك رئيس الوزراء يطلب استقالة عدد من الوزراء السودانيين لتشكيل حكومة جديدة.
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