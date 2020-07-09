الحكام علي خط النار.. بقلم هاشم الطيب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*أفادنا قبطان لجنة حكام كرة القدم السودانية الدولي والخبير في لجنة التطوير بالإتحاد الأفريقي عامر عثمان بأنهم أعدوا عدتهم كحكام إستعداداً لإنطلاقة برنامج تكملة الدورى الممتاز والتأهيلي بعقد محاضرات للحكام الدوليين والقوميين للوقوف علي أحدث التعديلات التي أجازها المجلس الدولي للفيفا ..

* نادى الفرسان في حيرة من أمره الخاص بالشأن التدريبي والتوهان بين الخبير شرف والجنرال ولا زالت الرؤيا حولها الكثير من الضبابية !!

* الفينا مكفينا لكن اتحاد كورتنا ماخد القصة الغلبه كومه يكسر يزيده !!

* اتحادنا تقدم بطلب لإستضافة أنتخابات الإتحاد الأفريقي المقر إنعقاده في مارس 2021م !!

* طبعاً وراء هذه ريحاً تؤكد بأن الدكتور قاعد ليه فوق راى !!

* يا دكتور أهلنا قالوا : الفي القدر بيجيبها المغراف !!

* المدرب الغاني كواسي أبياه يغلزله الهلال من أجل إكمال الموسم جميل جداً ابياه مدرب شاطر ..

* أندية الدرجة الممتازة في حيرة من أمرها عن كيفية وصول اللاعبين من مناطقهم مع حظر السفريات بين الولايات !؟

* العريس قرشي المصرى أمين مال الأمل الأتبراوى سابقاً رئيس نادى شباب العرب حالياً المتصدر للدورى الدرجة الأولي في إتحاد أتبرا أكد أنهم قادمون للممتاز في الموسم المقبل !!

* الأستاذة الإعلامية الكبيرة صاحبة الصوت الواضح والقلم الصريح عادت بعد رحلة شقاء وعذاب مع والدتها من جمهورية مصر العربية ودخلتا في الحجر الذى أنتهي ليلة أمس الثلاثاء بالعافية ووعدت بأنها ستطل بقلمها علي صفحات كورة سودانية .. مرحب حبابك عشرة وحمداً لله بالسلامة مرتين ..

* جمال الوالي الرجل الإنسان الذى كان بجوار كل من يعرفه ومن لايعرفه دعونا نسند ظهر الرجل العفيف النضيف وعلي البعض أن لا ينسي تلك المواقف التي كان يقفها جمال ولا زال ونقول ليك لا تهزك الأعاصير فهي رياح ماضية أيها الرجل الكريم ..

= فهم جديد :ــ

ظللنا نحن جيل الأمس نلوم جيل اليوم من الفنانيين ونتهم بالغناء الهابط والمظهر الذى لا يتناسب مع بئتنا ونسينا زماننا الذى كنا نرتدى فيه الشارلستون ونترك هذا الشعر المجعد ليتطاول ومن لم يكن فينا من لا شعر مسدل وغير متخنفس فلا بد أن يكون متخلف !! جيل الأمس تغني للنهيد المارضع جني ويعوم كغرر الوزين ! تغنينا ورقصنا علي ذلك النغم بعد أن قامت من البوخ فكيف نلوم الأبناء عندما يكيطالبون محبوبتهم أن ترفع الجلكسي أو توستب وربما فيس ويستمع لنغمة هالو هالو وفي النجيل جلسنا وعند مقرن النيل أليس هذا ما أورثناه لهم ؟؟!