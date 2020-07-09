دبابيس.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** بدون علم مجلس الإدارة وبدون علم الجهاز الفني وبدون علم القطاع الرياضي لعب المريخ مباراة ودية عصر امس الأول بميدان روابط يقع في مدينة ابو آدم جنوب الخرطوم وأقول مباراة ودية لأن ١٣ لاعبا من الأحمر شاركوا في مباراة بالملعب المذكور وان لعبوا ضد بعضهم البعض ومن الاسماء التي شاركت .منجد النيل..صلاح نمر . احمد آدم..امير كمال .التش ..محمد الرشيد .رمضان ..

والسماني الصاوي و

ضياء الدين .. والأخير كاد أن يتعرض لإصابة أثر تدخل عنيف من لاعب الهلال أطهر الطاهر واضطر إلي مغادرة الملعب خوفا من الاصطدام باطهر مرة اخري وحضر سيف تيري ورفض المشاركة في المباراة لاسباب نحتفظ بها .والمباراة كانت برعاية قطب النادي الكبير حافظ عوض المعارض لمجلس الإدارة …يا حسرة

** عليه لا داعي لاستئناف تدريبات المريخ يا كابتن خالد احمد المصطفي رئيس القطاع الرياضي ويمكن الاعتماد علي مباريات الروابط استعدادا لبقية مباريات الموسم ..خلاص يا خالد وفروا عداد التمارين وحق الموية والحاجة الباردة وخلو المسلمي يجي يباري ميادين الروابط

** الهلال يقوم بالكشف علي لاعبيه من الكروونا مساء اليوم و يستأنف تدريباته بعد غد السبت بحضور كل اللاعبين والجهاز الفني .. .في الهلال جدية وفي المريخ فوضي شديدة

** في وجود قدامي اللاعبين زيكو ومحمد موسي و عبدالمجيد وغيرهم يعمل واحد يدعي انس نصرالدين مديرا للكرة في المريخ كل مؤهلاته أنه صديق لللاعب امير كمال

** لجنة وثيقة طرح الثقة من مجلس إدارة المريخ الحالي انتهت من مهمتها و قامت برفع الوثيقة للجنة القانونية بالنادي واحتوت الوثيقة علي ٩٨ صفحة وعلينا بعد هذا أن ننتظر..ماذا تفعل اللجنة القانونية التي يقودها مولانا البلولة

** بالمناسبة اتصل بي عبر الهاتف الاخ عوض الجيد سليمان عضو لجنة وثيقة طرح الثقة ونفي نفيا قاطعا ما نشر عن ترشيحهم لعصام قدالة و القنصل حازم لرئاسة المريخ وقال لا نملك هذا الحق اصلا ولا علاقة لنا بترشيح فلان او علان وكان لنا مهمة محددة وانتهت ومن قام بترشيح قدالة والقنصل حازم جهة اخري ابحثوا عنها

** سألت وبحثت وما خليت وأدركت أن من قام بترشيح قدالة ثم القنصل حازم جماعة تطلق علي نفسها الحراك المريخي او اللجنة العليا وتضم عدد من الشخصيات بينهم الزعيم محمد الياس والفريق منصور عبد الرحيم وطارق المعتصم

** متابعاتي تؤكد أن أعضاء مجلس المريخ مصابون باحباط شديد ودخلوا في نفسيات بسبب مقترح طرح الثقة والذي ربما أطاح بهم وغايتو حنشتاق لتصريحات علي اسد

** اتحادات الأوسط التي تعارض د كمال شداد كما علمنا ماذا قدمت لانديتها ولكرة القدم في مناطقها طيلة السنوات الماضية ..ماذا قدم الاتحاد المحلي بومدني الذي يقوده السيد معتصم ..ماذا قدم غير الدمار ومسح تاريخ مدني من خريطة كرة القدم ..مدني التي كانت تنافس المريخ والهلال مدني التي مثلت السودان أفريقيا وعربيا مدني سنطة ودورية واحمد حامد وابراهيم بدوي ..مدني التي رفدت الكرة السودانية بأعظم اللاعبين. بابكر والفاضل سانتو وقلة كبير وصغير وشيخ إدريس بركات وطارق تكل و وسامي عزالدين وحمد والديبة وكوري اخوان وغيرهم وغيرهم .اين هي الان ..اين الأهلي والاتحاد وجزيرة الفيل ..مدني خارج الصورة لا تملك فريق في الدرجة الممتازة لأن اتحادها مشغول بالفارغة ..ومشغول بإسقاط كمال شداد ..والكاملين التي كانت قمة علي أيام الثنائي ميرغني وعمر فرح اين هي الان في العهد الاسود اين العصمة واين الكمال ..اين الكاملين من الدوري الممتاز يا سيف الكاملين المشغول بكمال شداد ..اين الحصاحيصا ..اين المريخ والهلال والنيل ..الحصاحيصا غادرت الدرجة الممتازة قبل حوالي سبعة سنوات في غياب تام لاتحادها ..ولن أتحدث عن المناقل فقط ارجو من الاتحادات المحلية بمدني والكاملين و الحصاحيصا وبدلا من محاربة شداد أن تختشي علي دمها وتتقدم باستقالات جماعية وتفسح المجال لمن هم اقدر علي انتشال كرة القدم في تلك المدن من وهدتها

** يا حليل مدني علي أيام الرجل القوي عبد المنعم عبدالعال والراحل اسماعيل الكاروري ويا حليل الكاملين

علي أيام الثنائي الراحل عمر فرح وميرغني ويا حليل الحصاحيصا علي أيام ازهري علي عيسي ورفاقه من الرجال الأقوياء ..يا حليل الراحو ويا حليل احبابي

** اسف جدا لو اصاب قلمي الطائش الاخ الباش مهندس عمر البكري ابوحراز ببعض الرشاش وهو مكان احترامي وتقديري والامنيات له بالتوفيق في انتخابات الاتحاد العام

** كامل احترامي وتقديري أيضا للاخ القانوني الضليع محمد سليمان حلفا نائب رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد العام وقد اتصل عبر الهاتف وأشار لبعض النقاط القانونية فيما يختص بمجلسي المريخ والهلال الحاليين

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** اشرف الكاردينال كله اصرار علي مغادرة المسرح الهلالي وفي هذا خسارة كبيرة للهلال …اين كبار الهلال.

** في مرة قادمة نتحدث عن الأموال التي تسلمها الاتحاد العام في ٢٠١١ من الاتحاد الأفريقي دعما لبطولة الشان واين ذهبت ٢٠٠ الف دولار خصما من المبلغ الكبير…والكلام ليك يا المنطط عينيك

** في مرة قادمة اتحدث بتوسع عن الاخ آدم كبير وزير الرياضة بولاية الخرطوم الذي غادر المنصب وهو مرفوع الراس

** اليوم اجتماع لجنة المسابقات لوضع تصور لتكملة الدوري الممتاز ويسبقه اجتماع بين شداد واللجنة نفسها والمتوقع قيام بقية مباريات الدوري الممتاز علي طريقة التجميع. ومجلس المريخ نايم

** الرياضيون بالعاصمة يقدمون الاخ ياسر الغول لمنصب الوزير الولائي بالخرطوم وهو اهل لذلك ونقف مع من يريدون ترشيحه .ولي عودة

** الرحمة والمغفرة لزميلنا واخونا مزمل يعقوب(الحصاحيصا)

والذي لم يغب عن البال لحظة

** الاخ محمد جعفر قريش سكرتير المريخ السابق عاد من القاهرة معافي ..الف حمد الله علي السلامة

** ارجو ان يمنحني الله القدرة لأقرأ لهذا الكاتب الهلالابي

** رحم الله كابتن طه ميلا نجم النيل السابق والنجم الكبير في مجتمع الخرطوم . ولا حول ولا قوة الا بالله

** ولما تغيب عن الميعاد بفتش ليها في التاريخ واسأل عنها الأجداد

** آخر دبوس

** من يريد أن يتفرج علي المريخ عليه الاتجاه لميادين الروابط .