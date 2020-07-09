الوزير كشف المستور ..!.. بقلم قسم خالد

الخليج 365:

و.. وزير الرياضة المقال بأمر لجنة التمكين ادم كبير يعلن للكافة صدق ما تميزت به (قوون ) وقامت بنشره بانه تسلم مذكرة من الهئية الاستشارية للخديوي ، طالبت فيه بالتمديد للرجل ، لانه وبحسب المذكرة اهل الهلال لا يوجد بينهم الان من هو قادر على تحمل هذه المسئولية الكبيرة في هذا التوقيت ، اما الموضة التي اتخذوها عزرا امر (الكورونا ) ، ولا ادري ما العلاقة بين الكورونا والتمديد للخديوي ، لان تعين لجنة تسيير للنادي لا علاقة له بالكورونا ، كما ان امر التمديد هو الاخر لا علاقة له بهذا المرض الفتاك .

كشف الوزير محاولة تضليلهم للرائ العام الهلالي وهم ينفون امر تلك المذكرة وكأنهم يهابون شئيا محددا راوا ان ترفع المذكرة (سريا) فان وافق الوزير على طلبهم خير وبركة ، وان رفض يكون الامر في طئ الكتمان ، لكن (قوون) كشفت هذا السر ، لذا سارعوا بنفيه ، لان (الشينة منكورة) .

الان وبعد ان كشف السيد الوزير المقال ذاك السر الذي سعوا لان يكون دفنيا ، لكن كما قلت اعين (قوون) كانت صاحية تترصدهم ، وحينما كشفته للرائ العام الهلالي سارعوا بنفيه حتى اتاهم الخبر اليقين من السيد الوزير بنفسه ، والان هم يتلاومون .

ليبقى السؤال من زور التوقيعات ؟ وماهي مصلحته في هذا التزوير ؟ الخليفة مختار مكي اشار الي انهم كهئية لم يجتمعوا ، والفريق سر الختم خارج ولاية الخرطوم ، ورئيس الهئية لم يات الخرطوم منذ بداية جائحة كرونا ، والمهندس التوم نفى صلته بالمذكرة والتوقيع عليها ، عليه من قام بتلك الخطوة توقيعا وتزويرا له مصلحة كما قلت ، مصلحة شخصية في استمرار الخديوي بالتمديد ، وله مصلحة شخصية بترشح الخديوي لدورة ثالثة فمن هو ذاك الشخص ، او من هم الاشخاص في تلك الهئية الذين لهم مصالح في استمرار الخديوي اما بالتمديد ، او الترشح لدورة ثالثة .

شخصبا انا اعرفهم ،وهم يعرفون انفسهم ، وشعب الهلال يعرفهم ، اعرف من قام بصياغة المذكرة ، ومن اتصل بالسيد الوزير ، ومن حملها الي الوزارة ، واين تمت الصياغة ، ومن حملها بعربته ، لذا اعتقد ان محاولة النفي لن تجد سبيلا .

ولهم ، ولغيرهم نقول ، بل ونؤكد ان ما تنشره (قوون ) لا يحتمل التشكيك ، ولا يحتمل النفي ، و(قوون) لا تنشر خبرا الا بعد ان تتاكد منه تماما بمصادره ومستنداته ، ولا نرغب ان ننشر تلك المذكرة والتزوير الذي حدث فيها من توقيعات لافراد لم يوقعوا عليها اصلا بدليل نفي الخليفة ، ونفي المهندس التوم ، ووجود الفريق سرالختم خارج ولاية الخرطوم باعتراف الخليفة مختار مكي .

اخيرا اخيرا ..!

(البرقص ما بغطي دقنو) ابلغ تشبيه لما حدث في تلك المذكرة ، هم صاغوها ، وحملوها للوزارة ، واشاعوا انهم لم يذهبوا بالمذكرة للوزارة، هم ارادوا ان يثبتوا للخديوي بيانا بالعمل انهم معه ، وانهم قادرون على التمديد له الي حين انعقاد جمعية اجازة النظام الاساسي ، ولانهم على قناعة تامة حال انعقاد الجمعية العمومية لاجازة النظام الاساسي بتلك المسودة التي سلمها الرجل للاتحاد السوداني سيستمر حكمه للهلال (25) عاما او كما قال ..!

من حقهم ان يساندوا الخديوي ، ومن حقهم القتال لتثبيت اركان حكمه ، ومن حقهم ان يدافعوا عن الرجل بكل قواهم ، فبمثلما معظم اهل الهلال ضده من حقهم الوقوف الي جانبه لانهم حسب وجة نظرهم يرون انه هو الاصلح لقيادة الهلال ، لكن مع تلك الاحقية يجب ان يتم ذلك في النور ، وليس سرا ان كانت نواياهم هي الهلال .

اخيرا جدا ..!

و.. لانهم على قناعة تامة ان نواياهم لا علاقة لها بالهلال ، ولانهم على قناعة تامة بان شعب الهلال على علم تام بنواياهم لذا يذهبون سرا ، وحينما يتم الكشف عن هذا السر الدفين الذي سعوا لاخفائه يسارعون لنفيه كما حدث في انفراد قوون بالامس .

الان تكشفت نوايا تلك الهئية بالنسبة للبعض ، نحن على تام بنواياهم منذ التكوين لذا كنا ننتقدهم على الدوام وسنظل ننتقدهم لان نواياهم لم تكن يوما تصب في مصلحة الهلال كل همهم ان يكون الخديوي هو رئيس نادي الهلال ، ولكن هيهات .

نواصل

اذهبوا فانتم الطلقاء