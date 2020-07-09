تأجيل امتحانات الأساس لأبناء المُغتربين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تقرّر تأجيل امتحانات مرحلة الأساس لأبناء المغتربين إلى وقتٍ يُحدّد لاحقاً، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم وسفارات السودان في الدول المعنية بعد إيفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة، وإكمال الإجراءات الفنية والإدارية بعد فتح المَعابر الجوية

وانعقد الأربعاء، اجتماعٌ مُشتركٌ ضم وزير التربية والتعليم العام البروفيسور محمد الأمين التوم ووالي الخرطوم د. يوسف آدم الضي والأمين العام لجهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج مكين حامد تيراب ومدير عام وزارة التربية بولاية الخرطوم .

واطمأن الاجتماع على ترتيبات وزارة التربية بالخرطوم والتي تشرف سنوياً على عملية امتحانات الطلاب بدول المهجر والتي يجلس لها هذا العام (2800) طالب وطالبة موزعين على (16) دولة.

وقال مدير عام التربية والتعليم بالولاية، إن وزارته درجت على الإشراف الكاملة لامتحانات طلاب المغتربين بالتزامن مع طلاب الولاية، إلا أن الإجراءات الاحترازية للحد من جائحة “كورونا” دعت الوزارة لتأجيل امتحانات الطلاب خارج البلاد والذي يتطلّب إجراءات معينة من سفر المراقبين وتأمين الأوراق وتجهيز المراكز، وأكد أن الوزارة تعمل مع الجهات المعنية لتحديد موعد قريب للامتحانات.

من جانبه، طمأن أمين جهاز العاملين بالخارج، أسر الطلاب بقيام الامتحانات بعد اكتمال الترتيبات كَافّة التي تكفل نجاحها وسلامتها، وقال إنّ الجهاز يبذل جُهُوداً مُقدّرة مع ولاية الخرطوم والجهات ذات الصلة لانطلاق الامتحانات في أقرب وقتٍ حتى لا يقع الضرر على الطلاب وأُسرهم .

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