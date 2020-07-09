شيكات الكاردينال.. بقلم معاوية عيسى

الخليج 365:

* كل الدلائل تشير إلي أن الكاردينال في طريقه لمغادرة الهلال بعد انتهاء فترته الرئاسية منتصف يوليو الجاري

* ووصل الرجل إلي قناعة تامة باستحالة مواصلة المشوار في ظل الرفض الجماهيري الكبير لسياساته وطريقة إدارته وفشله في تحقيق وإنجاز ما وعد به شعب الهلال ببناء فريق عالمي باعتباره صاحب قوة مالية ضاربة

* وواهم من يعتقد بأن الكاردينال سيترك الرئيس القادم في حاله ويفرش له الطريق بالورود

* الرئيس القادم سيجد الهلال محاصرا بالديون بمئات المليارات وشيكات النادي علي قفا من يشيل في أيدي بعض التجار وأصحاب الوكالات كمطالبات واجبة السداد

* منذ زمن طويل حذر بعض الذين خبروا الرجل في سوق الله أكبر من هذا المصير الذي ينتظر الهلال والورطة التي لن يجد لها اي مجلس حلا

* صحيح كل الروساء الذين سبقوا الكاردينال تركوا مديونات كبيرة تفوق عشرات المليارات وانفقوا انفاق من لا يخشوا الفقر لاسعاد جماهير الهلال ولم يتجراء احد منهم للمطالبة بسداد ديونه أو قدموا شيكات النادي كورقة ضغط وإضعاف لكل من يأتي بعدهم

* المجلس القادم ورئيسه بالتحديد سيكون عرضة للاعتقالات والحبس ولن يشهد الهلال استقرارا ابدا

* لا بد لجماهير الهلال واقطابه أن يتحركوا قبل أن يقع الفأس في الرأس تجاه النائب العام ووزير العدل لإيجاد مخرج قانوني من الورطة التي ستواجه المجلس القادم

* كل من وقع علي شبكات النادي دون أن يكون هناك رصيد كافي لتغطية هذه الشبكات عليه ان يتحمل وزرعمله ولا يعقل أن يأتي مجلس جديد ويكون عرضة للاعتقالات ويتحمل أخطاء من سبقوه

* ندرك أن البلاد في مرحلة ثورة جديدة ولا بد من محاسبة المتلاعبين بالقانون حتي تستطيع الدولة أن تحمي إدارات الأندية من بعض القوانين الغبية

* وما يدخل الطمأنينة في القلوب وجود شباب ثائر همهم إرساء دعائم القانون واسترداد حق جماهير الهلال وبالأمس قدم هولاء الشباب مذكرة للجنة القانونية باتحاد كرة القدم مطالبين بضرورة حسم القضايا العالقة في عضوية النادي وتكوين لجنة محايدة للإشراف علي العضوية

* ولو كانت الهيئة الاستشارية حريصة علي مكتسبات الهلال وحفظ حقوق جماهيره لما تمكن المجلس من قفل أبواب العضوية وعدم إتاحة الفرصة للاعضاء بتجدبد اشتراكاتهم

* الرشيد النوراني الهلالي الأصيل عندما جاهر برأيه وصوته وصدح بالحق حرم من حضور الاجتماعات عن عمد فقرر الابتعاد حفاظا علي تاريخه ومكانته لانه يمثل منطقة الجموعية وهي القلب النابض لعضوية الهلال الحقيقية

* النوراني سيفجر قنبلة الموسم يوم السبت وسيحدث دويا هائلا

اتجاهات اخيرة

* تحية صباحية ابعثها للاخوين الكريمين عبد التواب القاضي وجمال بشير وهما نموذج للعطاء والجود والكرم وقضاء حوائج الناس

* وما يسر البال ويشرح الصدر انهما لم يترددان لحظة في تلبية الواجب الاخوي والإنساني لاخوة كرام وافاضل تعرضوا لمحنة وامتحان رباني فكانا هما السند والعون مع بقية أخوة كرام

* ولا اريد انا اقصم ظهريهما ولكن من لا يشكر الناس لا يشكر الله

* تعقد لجنة المسابقات ظهر اليوم اجتماعا مهما مع رئيس الاتحاد ونوابه لإجازة مقترح اللجنة لاستكمال بقية مباريات الممتاز

* أتوقع ان يخرج الاجتماع بروح طيبة طالما كانت الشوري حاضرة من اجل مصلحة استمرارية المنافسة ودوران عجلة الدوري

* لماذا لا يقدم الاتحاد الدعم المادي المباشر للأندية وهي تتحمل تأجير الفنادق والاعاشة والترحيل في حالة تمت احازة مقترح إقامة المباريات في الخرطوم بدلا ان يقوم الاتحاد بتكوين اللجان لهذا الغرض