نجحت المهمة بإمتياز!.. بقلم جعفر سليمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

· أكمل الشباب الذين تصدوا لمسؤولية تغيير الراهن الإداري بالمريخ، مهمتهم على الوجه الأكمل، بعد أن جمعوا توقيعات 2019 عضوا من أعضاء نادي المريخ مطالبين بسحب الثقة من مجلس الفشل المقيم.

· ونقول أن المهمة قد إكتملت بإمتياز، برغم توقعاتنا بمكر يدبره أولئك الأشخاص مع جهات أخرى يهمها جداً بقائهم بقاعة إجتماعات المريخ، لأجل مواصلة حملة تدميره، ويمكن جداً أن لا تفضي مجهوداتهم لما ينتظره عامة الشعب المريخي بإنهاء هذه الحقبة السوداء من تأريخ النادي الطويل.

· إكتملت المهمة بأمتياز، لأنه حراك تأخر كثيراً بعد أن وقف الجميع في موقف المتفرج على ما يحدث بالنادي، وكانت كل مقوماتهم للتدمير الممنهج الذي يقوم به سوداكال ومجموعته هو مجرد إبداء السخط والصريخ عبر المنصات الإعلامية المتعددة.

· كانت هذه المبادرة الطيبة أولى التحركات الجادة من قبل أعضاء النادي ممثليين لجمهوره العريض لإنهاء حقبة هي الأسوأ بكل تأكيد منذ أن عرف الناس إسم المريخ الكبير وتغنوا به.

· نجحت لجنة سحب الثقة في تحريك الساكن، ووصلت إلى تيارات مختلفة من أطياف المريخ المتباينة، وحصلت على توقيعات كبار المريخ ورموزه الشامخة من الإداريين السابقين، وكذلك الناشطين من الأعضاء بمجموعات التواصل الإجتماعي، وأعلام المريخ الذي يعتبر دائمأً شريكأ رئيسيا في الهم المريخي.

· جمع كل هؤلاء في كشف واحد برسالة واحده فحواها أن المريخ محروس بأبناءه، نعتبره في حد ذاته نجاحاً يستحقون عليه التقدير والإشادة وكل الحب.

· نعم كانت هناك تحركات لعدد من محبي المريخ في فترات ماضية، أبدوا من خلالها رفضهم لكل ما يحدث من تدمير بفعل شلة الفشل التي طبقت على أنفاس النادي، وقد عبروا عنها بوقفات إحتجاجية محترمة، وقد نالوا وقتها قصب السبق في تحريك الساكن.

· ولكن الحراك الأخير والذي تبعه عمل كبير في ظل الظروف بالغة التعقيد، نعتبره هو الأعلى تأثيرا، لأن لجنة العمل الميداني، كان يتعين عليهم الطواف على الأعضاء في مواقعهم بالمنازل ومواقع العمل والملتقيات المختلفة، وسط ظروف الحظر الصحي المفروض من قبل الدولة.

· وبرغم هذه المشاق إستطاعوا أن يصلوا إلى العدد المطلوب من أجل رفع مذكرة تطالب بذهاب أسوأ من أداروا المريخ عبر التأريخ، ويقيني لو أن الظروف كانت عادية لجمعوا توقيعات كل أعضاء النادي بذات الإصرار والعزيمة.

· نحي كل من شارك في هذه العملية التأريخية فرداً فرداً ، ونتمنى أن ينجح أهل القانون الذين يقفون معهم وفي مقدمتهم الأخ العزيز المحامي حيدر التوم، في إقناع الجهات المسؤولة بسلامة هذه الخطوة، لأجبار مجموعة الدمار الشامل هذه على الترجل وترك النادي (لأهله).

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· مهما كانت مآلات هذه المذكرة، نرى أن ما تم يستحق التقدير، لأنها كما ذكرنا رسالة قوية وواضحة المعاني، تشير إلى أن إنسان المريخ يستطيع أن يغير واقع النادي بإرادة قوية وعزيمة كبيرة وذلك حباً وإنتماءً لهذا الصرح العظيم.

· من جهة أخرى نقول للجميع أن هناك فصولا أخرى لم تبدأ بعد من مسرحية العبث التي يمارسها هؤلاء الغرباء، وسنرى العجب العجاب من شلة الفشل، وسنعيش فواصل من التماطل والتلاعب بالنظم والقوانين وإزدراء منتظراً لكل من قال لهم لا فهم أناس لا يأمن مكرهم أحد.

· ولا نستبعد التواطوء من الجهات التي رفعت لها مذكرة أعضاء الجمعية العمومية، وعلى رأسهم إتحاد (شداد) الذي إن قال كلامه الأول ورأيه فيما قدم له، فإنه بلا شك سيكون قراراً ملزما للجوقة التي تعمل معه فلا مؤسسية ولا منهجية في العمل ولا نظام، فقط رأي من شداد يتحول إلى قرار ملزم للجميع (صاغرين).

· ولا نستبعد أن يكون هناك طبخة قد أعدت سلفا، منذ أن إنطلق الحراك الأخير، في إنتظار نقطة النهاية لتفوح رائحتها الكريهة بعد ذلك، فثمن ذهاب هذه الشلة غالي جداً لأن ذهابهم يعني نهايتهم بعالم المريخ وإلى الأبد، فهل يمكن أن يستسلموا بهذه السهولة.

في نقاط

· أكثر ما أضحكني خبراً جاء فيه أن سوداكال بصدد توقيع عقد شراكة مع أكاديمية أسبانية لرعاية الشباب والناشئين.!

· ماذا يعرف سوداكال عن هذه الأكاديميات، وماذا يعرف عن كرة القدم في الأصل، من أتى بأفشل المحترفين الأجانب ، والمدربين غير المؤهلين، وفق صفقات مشكوك فيها لا يحق له الحديث عن الجوانب التنظيمية الدقيقة تلك.

· هي محاولة يائسة لأقناع أهل المريخ بأنه يعمل ، أو أنه يمكن أن يعمل بعد أن تعالت الأصوات المنادية برحيله هو موظفيه الذين يعملون معه بالمجلس.

· نقولها له للمرة المئة ولن نمل أنت غير مرغوب في وجودك لأنك لا تملك ما يؤهلك لرئاسة نادي المريخ لأن رئيس المريخ لا تحاصره التهم التي تمس الشرف والأمانة.

· ومهما فعلت فإنك لن تنال ثقة أهل المريخ حتى تأتي بصحيفة نظيفة، وسيرة حسنة، وهذا المطلب الأول والرئيسي.