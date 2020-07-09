تجمُّع المهنيين: استعدنا صفحة (فيسبوك) المُختطفة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن تجمُّع المهنيين السُّودانيين، سيطرته على صفحته في (فيسبوك) وتخليصها من أيدي المُختطِفين عبر إجراءات فنية.
وأكد التجمُّع المُضي في الإجراءات القانونية ضد من شاركوا في سرقة الصفحة سواء بالتنفيذ أو بالإيعاز، ونوّه إلى أنّ ذلك لأجل تنقية المجال العام من مثل هذه المُمارسات وقطع دابرها إلى الأبد، حيثُ لا يستسهلها أيِّ انقلابي أو مُغامر في المُستقبل.
وأشار التجمع في بيان أمس “الأربعاء” إلى أنه سيواصل من خلال الصفحة عمله الإعلامي، إلى جانب العمل على الأرض لتحقيق أهدافه.
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