وزارة المالية تشرع في إجراءات مرتب يوليو و منحةالعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اكدت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادى ألايفاء باجر شهر يونيو لكل العاملين في المركز والولايات

ومعالجة بعض المشاكل و تذليلها . وقال مدير إدارة تعويضات العاملين بوزارة المالية ازهرى موسى أن الوزارة تعمل بالتواصل مع الوحدات لإكمال المعلومات لضمان وصول المرتبات وتحويلات الولايات فى وقتها . مؤكداً بأن الادارة تعمل الآن على إعداد مرتب يوليو ومنحة عيد الأضحى حتى يتم تنفيذها قبل وقت كاف من العيد.

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