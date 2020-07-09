الدولار يواصل الصعود وحراك لافت في سوق العملات الأجنبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : واصل الدولار رحلة الصعود في سوق العملات الأجنبية بمنطقة السوق العربي وسط الخرطوم مسجلا 144 جنيها في افتتاح معاملات الخميس. ورصد محرر (الموقع) خلال جولة صباح اليوم حراكا كبيرا ولافتا للسريحة وصغار التجار حيث توافدت اعداد كبيرة من المواطنين لاجراء معاملات سريعة تحسبا لأي طارئ. ونشطت حركة البيع والشراء في السوق بعد رفع الحظر جزئيا والسماح بعبور الكباري مما زاد من العرض والطلب بالسوق. وبحسب أحد التجار فإن سعر الدولار وصل إلى 144.00 جنيها، الريال السعودي 38.50 جنيها، الدرهم الاماراتي 40.40 جنيها، اليورو 160 جنيه

الجنيه الاسترليني 178.00 جنيه، الدينار الكويتي 266 جنيه، الجنيه المصري 9.00 جنيه، الريال العماني 227.00 جنيه، الدينار البحريني 217 جنيه، الدينار الليبي 49 جنيه، الريال القطري 39.60 جنيه

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