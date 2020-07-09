لجنة المسابقات تجتمع اليوم الخميس ..عودة الدوري السوداني.. خيارات معقدة وصدامات محتملة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

لا تبدو مهمة اتحاد كرة القدم السوداني سهلة في استئناف مسابقة الدوري الممتاز، بعد قراره الأسبوع الماضي بعودة النشاط واستكمال ما تبقى من مسابقات تتبع له، وذلك في ظل عدم التيقن التام من خلو السودان من فيروس كورونا المستجد.

وتنتظر اتحاد الكرة السوداني مهمة معقدة من عدة جوانب، أولها الجانب المالي، فمن المؤكد أنه بقرار استكمال الدوري، يدرك أن عليه يتحمل تبعات مالية عالية جدا ومرهقة لخزينته.

وتبدأ التبعات المالية بإجراء فحوصات طبية على حوالي 35 فردا من كل فريق من فرق الدوري الممتاز الـ17، بل إن تلك الفحوصات يجب أن تستمر دوريا.

وتمتد التبعات المالية للتكفل بسكن ووجبات فرق الدوري الممتاز في معسكرات مغلقة تتطلب الالتزام بترحيلها من وإلى ملاعب المباريات والتدريبات.

ومع ذلك فإن اتحاد الكرة السوداني، يدرك أن الفيفا منحه كغيره من الاتحادات الوطنية مبلغا ماليا، في ظل جائحة كورونا ولم يطلب منه صرفها في بنود بعينها وبالتالي فإنه يملك حق صرف ذلك المبلغ على تكلفة مباريات الدوري.

عقبة الالتزام بالمباعدة الاجتماعية بين لاعبي الفريق الواحد في منطقة مقاعد البدلاء وبعد نهاية المباريات وكيفية الجلوس داخل الحافلات تعتبر هاجسا آخرا للاتحاد السوداني، فهو لابد أن يدرب منسوبي الفرق للسيطرة على المباعدة، إلى جانب زيادة عدد الحافلات.