شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نشرت الإعلامية الحسناء آلاء المبارك و الشهيرة بإسم “لوشي” صورة لها على حسابها الخاص ب “فيس بوك”. و علقت “لوشي” على الصورة: “ياخ وشي كيوت” إشارة منها لملاحة وجهها و حبها لجمالها الذي اتفق عليه جميع متابعي و معجبي الإعلامية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة..لوشي تمتدح نفسها و تقول : “ياخ وشي كيوت” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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