بالصورة .. شيبوب يقود سيمبا للقب الدوري التنزاني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : توج نادي سيمبا التنزاني الذي يلعب له النجم السوداني شرف شيبوب بطولة الدوري في بلاده وشهدت المباراة دخول اللاعب شيبوب بديلاً في الشوط الثاني و عقب المباراة توج الفريق التنزاني بكأس البطولة و بحضور جميع لاعبي الفريق . ونشر (شيبوب ) صورة له علي صفحتة في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تنشره حاملا فيها كأس البطولة يذكر أن شرف الدين شيبوب انتقل في صفقة انتقال حر بشهر يونيو/ حزيران الماضي من فريقه الهلال السوداني إلى سيمبا التنزاني، ليخوض تجربة جديدة مع فريقه الجديد والذي سجل معه حضور بصورة مثالية.

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