رفع الحظر يهدد بكشف المستور

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فترة طويلة عاشها الناس وهم ينتقلون من محطة الى اخرى داخل نظام الحظر الصحي الشامل الذي كان مفروضا على البلد بسبب الظروف الصحية الماثلة ، ومع كل تجديد للحظر نرى الناس يطالبون برفعه وتركهم يزاولون اعمالهم ، فالحكومة فشلت فى تحقيق اقل ما يمكن ان نسميه نجاحا وذهبت بعيدا وهى تمنى الناس بقرب انفراج الازمات والواقع يقول خلاف ذلك حتى ظن الناس ان مايجرى فى البلد من أحداث تحتاج الى وقفة تامل ، وان يسأل الانسان نفسه هل حقا تلجا الحكومة الى تمديد الحظر مرة بعد اخرى للظروف الصحية التى اقتضت ذلك ام ان الاوضاع بالغة التعقيد المستعصية على الحل هى التى دفعت الحكومة الى الهروب للامام وعدم مواجهة المشاكل فى الشارع وحياة الناس ومعاشهم الذى اضحى يؤرق بال غالب اهل البلد ويحيل يومياتهم الى عناء وبلاء وشقاء؟ ، و هل حقا كانت الحكومة تعمد الى رفع الحظر مرة بعد اخرى حتى تبحث لها عن حلول مناسبة للمشاكل التى أصبحت تتابعهم خطوة بخطوة ؟ كل شيء وارد فى هذا الباب ، والناس يتوقعون من هذه الحكومة كل شيئ ، وقد قيل – والله اعلم – ان مؤيدين للحكومة يخافون بشدة من عودة الحياة الى طبيعتها ورجوع الموظفين والعمال الى مواقعهم ، وفتح الأسواق ابوابها ، وانتظام حركة المواصلات بين المدن وداخل كل مدينة على حدة ، ويقول احد الأخبار المتداولة ان قروبا فى الواتساب يضم قادة فى الحرية والتغيير قد ناقش عودة الناس للعمل بعد ارتفاع الحظر وتخوف المشاركون فى النقاش من خطورة تفاقم الازمات خاصة عندما تعود الاوضاع لطبيعتها ويكتشف الناس النقص الحاد فى الدقيق والوقود والدواء وصعوبة المواصلات وابدى المشاركون خوفهم من ان يؤدى رفع الحظر الى انكشاف المستور وفضح الحكومة وتآكل شعبيتها المتهالكة اصلا مما دفع احد المشاركين الى القول بإنه فى ظل الشح فى الجازولين والبنزين والغاز والدقيق والدواء ومشاكل الكهرباء فانه يقترح تمديد الحظر الى نهاية الفترة الانتقالية وهذا الاقتراح جلب على صاحبه سخرية وسخط الاعضاء ، وهاهو الحظر يرفع ويهدد بكشف المستور.