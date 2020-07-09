استقالة قضاة من لجنة ازالة التمكين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تقدم قضاة باستقالتهم من لجنة ازالة التمكين، وهما القاضيان حسن عبد الخالق ومحي الدين محمد احمد وقد اشارا في الاستقالة المكتوبة لمخالفة اللجنة الاعراف والقوانين وروح العدالة أدناه نص بيان الاستقالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد/ رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بالسلطة القضائيه

المؤقر

السلام عليكم ورحمة الله

الموضوع/ إستقالة

يقول المولى عز وجل( يايها الذين أمنو كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولايجرمنكم شنئان قوم علي الاتعدلوا إعدلوا هو اقرب للتقوى إن الله خبير بما تعملون)الايه 8 سورة المائدة

بالاشارة للموضوع اعلاه فإننا نتقدم بأستقلتنا من العمل بلجنة ازالة التكمين ومحاربة الفساد بالسلطة القضائية وذلك للاتى من الاسباب :

أولا : تم اختيارنا للعمل بالجنة وفقا لنص القرار رقم 18 /2020 وذلك لايماننا بالثورة ومبادئها واهدافها.

ثانيا: بعد الاطلاع على المعاييرواللوائح التى تحكم عمل اللجنة و البدء فى مباشرة العمل وجدنا أن هناك مبدئا مهما تفتقره اللجنة وهو مبدأ مواجهة الخصوم الذى حاولنا أضافته الا أننا فشلنا فى ذلك اذ لايستقيم شرعا وقانونا الايواجه الخصم بالتهمه التى وجهت له ونحن من خلال عملنا كقضاة نرفض الظلم كما نرفض تطبيق معايير محاكمة غير عادلة.

ثالثا رغم إيماننا بأن منسوبى حزب المؤتمر الوطنى الفاسدين الذين مارسوا عمل سياسى خلال الثلاثون عاما الماضية يستحقون الفصل والازالة الا ان ذلك من المفترض يتم بواسطة السلطه القضائية واداراتها وان تتولى التحقيق إدارة التفتيش والرقابة القضائية خاصة أن السلطة القضائية لم تعترض على قانون ازالة التمكين ومحاربة الفسلد.

رابعا : عملا بقول الرسول صل الله عليه وسلم( لان يخطىئ الامام فى العفو خير من ان يخطئ فى العقوبة) وقوله صل الله عليه وسلم(دع مايريبك الى مالايريبك)

خامسا :نتمنى من المولى عز وجل أن يوفق إخوتنا فى اللجنة الى العمل دون ان يقع ظلم على احد وان يتم ازالة قضاة المؤتمر الوطنى الفاسدين والناشطين سياسيا حتى تتحقق اهداف الثورة ولاتضيع دماء الشهداء.

والله من وراء القصد

القضاة الموقعين ادناه:

1/حسن عبد الخالق الطيب/ قاضى محكمة الاستناف

2/ محى الدين محمد أحمد/ قاضى الدرجة الأولى