الممارسات الغامضة للامارات في بلادنا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

ظلت دولة الأمارات العربية المتحدة تمارس ادوارا غامضة ومشبوهة فى الساحة السودانية ، وقد ظهر بوضوح مدى تدخلها فى شؤوننا الداخلية ومحاولاتها تحقيق العديد من الاهداف التى تتعارض مع المصلحة العليا للشعب السودانى كسعيها لتفكيك الجيش الوطنى هذه المؤسسة العسكرية الراسخة التى تراكمت لديها الخبرات الطويلة ، لكن الامارات وباتفاق مع قوى اقليمية ودولية تسعى وما زالت لالغاء الجيش واستبداله بمليشيات يسهل قيادها وتوجيهها والسيطرة عليها ، وهذا امر بالغ الخطورة يلزم كشفه وعدم تركه يمضى كما يخطط له ، وقد تحدث الكثيرون عن علاقة الفريق حميدتى بالامارات التى توطدت بعد التدخل فى اليمن ، كما سعت الأمارات الى بعث مرتزقة سودانيين الى ليبيا وقد حاولت ذلك مع حميدتى ولم تنجح واستطاعت النجاح مع عبد العزيز الحلو الذى تلقى دعوة لزيارة الأمارات وعاد منها راجعا بعشرين مليون دولار وتلقى وعدا بان تضغط ابوظبى لحمل الخرطوم على الموافقة على دولة علمانية وهذا هو مطلب الحلو ، وقد ارسل الرجل بناء على رغبة أبو ظبى 1500 من قواته الى ليبيا للقنال الى جانب الجنرال حفتر ، والامارات نفسها هى التى اتهمها الامين السياسى لحزب المؤتمر الشعبى بتأسيسها اكبر مركز تجسسى فى الخرطوم والمعروف تعاون أبو ظبى الكامل وتنسيقها التام مع اسرائيل بل واعتمادها على شركات اسرائيلية تعمل فى جانب البرمجيات والتجسس ، ونقرأ هذا مع الخبر الوارد الاسبوع الماضى عن تفكيك خلية تابعة لحركة المقاومة الاسلامية حماس فى الخرطوم واعتقال فلسطينيين وسودانيين مرتبطين بخطة كان يجرى الاعداد لها لتنفيذ هجمات على مقار دوبلوماسية وسفارات اسرائيلية فى بعض الدول الافريقية ، وهنا يبرز الحديث عن الدور الأماراتى فى احكام التنسيق السودانى مع سلطات الاحتلال الاسرائيلى ، وهذا ما كنا نحذر منه ونخشاه.

ولايمكن الحديث عن الدور الأماراتى الغامض فى السودان دون المرور على ملفات صادر الذهب وعلاقة بعض الشركات ونافذين فى النظامين البائد والحالى بتجاوزات كبرى مكنت الأمارات من الحصول على الكثير من انتاجنا من الذهب عبر رشاوى وامتيازات لاشخاص نافذين وخسارة الخزينة العامة مبالغ طائلة جراء التآمر الأماراتى وضعف نفوس البعض وابتعادهم عن الوطنية والهم العام .

ان العلاقة مع الأمارات يلزم ان تقوم على العمل المكشوف ولابد من قطع يد الأمارات وعملائها فى الداخل عن أى تآمر يتم التخطيط والاعداد له .