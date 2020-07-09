عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 9 يوليو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

10مليون دولار (نقدًا) من الحكومة لوساطة مفاوضات السلام

نيرتتي: القوات المشتركة تبدأ في دحر المتفلتين اليوممدير المرور لـ«التيار» : لا غرامات لمخالفات الترخيص أو الرخص

تقرير الصحة : 87 اصابةكورونا، و40 تعافي

السودان يطرح رؤية لمعالجة إتفاق سد النهضة

أولياء أمور الطلاب بالخارج يرفضون تأجيل امتحان الأساس

ﺍﻻنتباهة

ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺪﺩ ﺃﺟﻮﺭ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻭﺗﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻭﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺪ

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﺮﻭﺕ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ

ﺍﻷﺭﺻﺎﺩ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻫﻄﻮﻝ ﺃﻣﻄﺎﺭ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ

ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻴﺮﺗﺘﻲ .. ﻭﺳﻂ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺗﻘﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ

ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﻄﺮﺡ ﺭﺅﻳﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﺪ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ

ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻋﻤﺎﻝ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺴﻜﺮ .. ﺧﻄﺮ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ

ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ 560 ﻣﻔﺼﻮﻻً ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻌﺎﺵ 622

ﺗﺠﻤُّﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻮﺩﺓ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻄﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ

ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻷﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ

ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻜﻮﺭﻭﻧﺎ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ‏( 10,000 ‏) ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺗﺪﻙ ﺣﺼﻮﻥ ﻭﻣﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺗﻀﺒﻂ 60 ﻗﻨﻄﺎﺭ ﺑﻨﻘﻮ

ﺗﻄﻮﺭ ﻻﻓﺖ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﻭﺍﺷﻨﻄﻦ

ﺗﻔﺎﺅﻝ ﺣﺬﺭ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﺠﺰﺋﻰ

ﻔﻜﻴﻚ ﺷﺒﻜﺔ ﻟﻺﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ

ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﻌﻠﻦ ﻓﺘﺢ ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ المقبل

المجهر

ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺇﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻷﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ

ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻟﺸﺮﻛﺔ ‏(ﺳﻮﺩﺍﻣﻴﻦ‏) ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻦ

ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺒﻜﺔ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻟﻼﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﺿﺒﻂ ٣٥ ﺃﻟﻒ ﺟﻮﺍﻝ ﻗﻤﺢ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺍﻟﻴﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺑﻴﺾ

الصيحة

(الصيحة) تكشف معلومات جديدة بشأن مُحاولة اغتيال حمدوك

استقالة قاضيين من لجنة “إزالة التمكين”

فتح مطار الخرطوم الأسبوع المُقبل

شراكة سُودانية أمريكية لإنتاج الكهرباء والغاز

تفكيك شبكة للإتجار بالبشر

الخرطوم تُؤكِّد استمرار الخُبز المدعوم

تأجيل امتحانات الأساس لأبناء المغتربين

السجن (7) سنوات على مهرب أدوية بالضعين

النيل الدولية

الولايات المتحدة: سنواصل دعم السودان

السودان يطرح رؤيته لمعالجة النقاط الخلافية بين الدول الثلاث

ولاية الخرطوم تؤكد عودة الحياة الى طبيعتها

إنهاء مغامرات شبكة إجرامية لتجارة البشر بالخرطوم

السوداني الدولية

المتحدة للماشية :ممارسات النظام البائد أثرت علي الصادرات والعائدات

ملتقي المديرين التنفيذيين لمحليات ولاية الخرطوم يواصل اعماله

الطاقة : توزع كروت وقود ذكية للمواصلات

مدير عام وزارة الصحة يتفقد الوضع الصحي بمحلية الدامر

اليوم التالي

لجنة التمكين ترفع الحجز عن الشركة الإفريقية للصرافة

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آخر لحظة

أمريكا تعلن دعمها لمشاريع توليد الطاقة في السودان.

استقالة قاضيين احتجاجاً على تسييس عمل لجنة التمكين

توصية بإعادة560 مفصولاً وتحسين معاش 622

ندرة وارتفاع في تعريفة المواصلات

توفير معدات كورونا لمراكز أمتحانات الأساس بالخرطوم

صوت الأمة

النائب العام: تفاوض بين السودان والجنائية لتسليم البشير

إنهاء مغامرات شبكة إجرامية تنشط في الإتجار بالبشر

تعاون بين السودان وأمريكا في مجال الطاقة

المهنيين يستعيد سيطرته على صفحته بالفيسبوك

أخبار اليوم

تأجيل امتحانات مرحلة الأساس لابناء المغتربين الى وقت يحدد لاحقا

ارتفاع إصابات كورونا بالسودان الى أكثر من 10الف اصابه والوفيات تتخطى حاجز ال 600

السودان يطرح رؤيته لمعالجة النقاط الخلافية بين الدول الثلاث

والي كسلا بالإنابة يؤكد السيطرة علي النزاع القبلي بحلفا الجديدة

الولايات المتحدة تؤكد مواصلة دعمها للفترة الانتقالية بالسودان

الوطن

الطيران المدني :فتح مطار الخرطوم الاسبوع المقبل

محمد وداعة: هيكلة الحرية والتغيير أو ستذهب البلاد فى “ستين داهية”

جامعة الخرطوم تعلن استئناف الدراسة وتنشر جدولاً تدريجياً

تفكيك شبكة اتجار بالبشر في الخرطوم

تعاون سوداني أمريكي في مجال البترول الكهرباء والغاز

السوداني

مسودة اتفاق سلام السودان .. تمديد الفترة الإنتقالية

اتفاق سلام السودان .. حصول الحركات على رُبع الحقائب الوزارية

اتفاق السلام .. حصول الحركات على 3 مقاعد في مجلس السيادة

مواطنو الخرطوم يصطدمون بـ«تعرفة مواصلات لاهبة» في أول يوم عقب العودة إلى أعمالهم

الخرطوم تشرع في استخدام (كروت) الوقود لقطاع المواصلات

وكالة السودان للأنباء “سونا”

وزير الطاقة يبحث التعاون السوداني الأمريكي في مجال الطاقة

وزير الثقافةوالإعلام يتسلم رؤية حزب بناء السودان لقطاعي الثقافة والسياحة

مجلس إدارة كنانة يشيد بما تحقق من نتائج في الإنتاج

الولايات المتحدة تؤكد مواصلة دعمها للفترة الانتقالية بالسودان

مفوضية حقوق الانسان تستعجل معالجة الأوضاع بنيرتتي

ضمن مطالب نيرتتي وسط دارفور تقيل لجنة امن المحلية

السودان يدفع برؤيته لكيفية معالجة النقاط الخلافية في سد النهضة

الخرطوم تشرع في استخدام (كروت) الوقود لقطاع المواصلات

مجلس عمداء جامعة الخرطوم يصادق على خطة إستئناف الدراسة

تأجيل امتحانات مرحلة الأساس لأبناء المغتربين الى وقت لاحق

السودان والمنظمة العربية يتفقان على معالجة اثار الامن الغذائي

الاوقاف: نسعى لتعميق وترسيخ القيم الدينية وتزكية المجتمع

السماح بدخول العالقين السودانيين بمصر عبر معبر ارقين

لجنةالنظر في قضيةالمفصولين توصي بإعادة 560مفصولاً وتحسين معاش 622

وزارة الصحة بشمال دارفور تشدد على اهمية الاستمرار في الإغلاق

تكليف عبدالرحمن حسن عبدالرحمن مديرا لشركة (سودامين) للتعدين

الارصاد تتوقع هطول امطار بعدد من الولايات