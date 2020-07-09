شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دخل أهالي منطقة (كُتم) بولاية شمال دارفور (الاربعاء) في اعتصام مفتوح بسبب التفلتات الأمنية بالمنطقة والاعتداءات المتكررة من المتفلتين على المزارعين.

وطالب أهالي كتم بضرورة توفير الأمن والأمان وتأمين الموسم الزراعي ونزع السلاح ومحاربة ظاهرة الدراجات النارية ، ورفع المعتصمون شعارات تدعو تحقيق السلام (أليس السلام اجمل) (حنبنيهو) وأوضحوا أن (الحقوق تنتزع) وان اليوم الأول للاعتصام.

وكان أهلي نيرتتي بولاية شمال دارفور دخلوا في اعتصام امتد لعشرة ايام ومازال مستمرا ودفعوا بعدد من المطالب واستجابة الحكومة الانتقالية لعدد منها خلال زيارة وفد رفيع إلى المنطقة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاحه نيرتتي.. اعتصام جديد لاهالي كتم بشمال دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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