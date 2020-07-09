شهاب محمد - الخرطوم - السوان اليوم : أعلن مدير عام سلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، فتح مطار الخرطوم جُزئياً أمام الرحلات الجوية خلال أسبوع.

ونوه عدلان في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق إلى إنجاز المرحلة الأولى من ترحيل العالقين، وأكد وصول ما يقارب الـ(13) ألفا، وتوقع وصول (2) ألف، حيث تستمر الرحلات حتى فتح المطار، وأشار إلى أن المطار سيستأنف العمل تدريجياً بالرحلات الخارجية ومن ثم رحلات الولايات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الطيران المدني : فتح مطار الخرطوم الأسبوع المُقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.