خبراء: الاحتجاجات هي اللغة الوحيدة التي تفهمها حكومة حمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعرب عدد من الخبراء عن إندهاشهم بشأن تعامل الحكومة الانتقالية مع الاعتصامات ووصفها بأنها انتصار الديمقراطية مؤكدين أن ذلك سيؤدي الي تكرار مثل هذه الظواهر في المستقبل .

وقال د. عبدالعزيز النور الخبير في الشؤون السياسية في تصريح صحفي يبدو أن الاحتجاجات هي اللغة الوحيدة التي تفهمها حكومة حمدوك مشيراً إلى إشادتها باعتصام نيرتتي بمحلية غرب جبل مرة بولاية وسط دارفور وإعتباره انتصاراََ للقيم النبيلة التي غرستها ثورة ديسمبر المجيدة في نفوس المواطنين مبيناً أن مثل هذا التعامل يمهد الطريق أمام اي نوايا لتنظيم إحتجاجات أخرى في مختلف بقاع السودان.

وأوضح النور إن الرضوخ لمطالب المعتصمين مطلوب خاصة إذا كانت مطالب موضوعية ومشروعة ولكن في نفس الوقت لابد للحكومة ان تبذل مجهودات مكثفة من أجل توفير العيش الكريم للمواطن وتهيئة ظروف الحياة الطبيعية له خاصة وان الأوضاع الاقتصادية تفاقمت بصورة غير مسبوقة وألقت بظلال سالبة على معاش الناس.

من جانبه طالب د. عادل الدومة الخبير في الشأن الاقتصادي الحكومة الانتقالية بالاستجابة لمطالب المهندسين والتقنيين في شركات الكهرباء حتى لا يؤدي التلكؤ في معالجة قضيتهم الي إضراب يؤثر على الإمداد في التيار الكهربائي والذي يشهد هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار مشيرا إلى تصريحات احمد ادم رئيس لجنة المهندسين والتي وصف فيها تصريحات المسؤولين في الحكومة بشأن قضية العاملين بالكهرباء بعدم المسؤولية وقال إن الوعود الحكومية لاتعدو ان تكون وعود سياسية الغرض منها المراوغة وكسب المزيد من الوقت .

واضاف الدومة ان ردود الحكومة الانتقالية على أي إحتجاجات هي ردود سياسية بحتة لا تدعمها بأي أفعال حقيقية على الأرض. داعياً إلى ضرورة مخاطبة جذور المشكلة التي خرج من أجلها المعتصمون وإيجاد الحلول الناجعة والسريعة لها.