37183 تلميذ وتلميذة يجلسون السبت القادم لامتحانات شهادة الأساس بالنيل الابيض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت الاستاذة وداد محمد الحسن المدير العام لوزارة التربية والتوجيه بولاية النيل الأبيض إكتمال كافة الترتيبات الفنية والإدارية والصحية لانطلاقة إمتحانات شهادة الأساس للعام ٢٠١٩—-٢٠٢٠م السبت القادم الموافق ٢٠٢٠/٧/١١م وكشفت مدير عام وزارة التربية والتوجيه خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمه قطاع الثقافة والإعلام ظهر اليوم الثلاثاء بقاعة اجتماعات أمانة الحكومة بربك بحضور الدكتور عمر محمد ابراهيم مدير عام وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة والدكتورة سارة لافينيا مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية والأستاذ الشازلى خالد أمين عام حكومة ولاية النيل الأبيض والاستاذ كرار عبدالله كرار مدير إدارة التقويم والامتحانات بالولاية كشفت الترتيبات اللازمة التى وضعتها الوزارة قبل تأجيل الامتحانات التى كان من المقرر أن تنطلق فى 21 مارس بسبب جائحة كورونا مشيرة للتنسيق المحكم بين وزارتها ووزارة الصحة والتنمية الاجتماعية وشركاء وزارة التربية والتوجيه لقيام الإمتحانات بعد إعلان فك الحظر الصحى مؤكدة وضع وزارتها الترتيبات اللازمة حتى تكتمل الإمتحانات بالصورة المرجوة مع ضمان ومراعاة صحة التلاميذ وتوفير الجوء الصحى وناشدت وداد أولياء أمور التلاميذ بتهيئة الأجواء لابنائهم فى المنازل بعيدآ عن الشحن الذهنى حتى يتمكنوا من مراجعة دروسهم واداء الإمتحانات بعيدآ عن الضغط النفسى وجددت مدير عام وزارة التربية والتوجيه إلتزامها بتوفير الأجواء الصحية داخل مراكز الإمتحانات المنتشرة فى ربوع الولاية مشيدة بمنظمات المجتمع المدني وشركاء الوزارة ودورهم فى رش مراكز الإمتحانات وتوفير الكمامات والمعقمات وثمنت دور وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية لاسنادها وزارة التربية والتوجيه عبر برامج التوعية والتثقيف الصحى المعلمين والعاملين بمراكز الإمتحانات مؤكدة اهتمامها بصحة التلاميذ والمعلمين والكوادر العاملة فى مراكز الإمتحانات خلال فترة الإمتحانات وناشدت المعلمين باداء دورهم التربوى وتوجيه رسائل الاطمئنان للتلاميذ وأولياء أمورهم وشددت على ضرورةالالتزام بالتباعد الصحى بين الطلاب داخل قاعة الإمتحانات وحوش المركز وأكدت وداد ان عملية اعلان النتيجة بعدأسبوعين من نهاية الإمتحانات مؤكدة ان كل تلميذ لن يأخذ اكثر من حقه فى عمليات التصحيح التى ستتم بعدالة من جانبه اكد الأستاذ كرار عبدالله كرار مدير إدارة التقويم والامتحانات بالولاية انطلاقة الاستعدادات لامتحانات شهادة الأساس بالنيل الأبيض بدأت منذ وقت مبكر حيث وضعت الميزانية للامتحانات وإعداد مراكز الإمتحانات وبعد إعلان قرار تأجيلها بسبب جائحة كورونا تم تسليم الإمتحانات لشرطة الولاية وتم تخزينها وتأمينها بواسطة شرطة محلية كوستى وقال كرار قمنا بفحص الإمتحانات بعد استلامها فى الرابع من يوليو الماضى وتم تسليمها للمحليات فى السادس من يوليو وجدد كرار جاهزية وزارة التربية والتوجيه لقيام الإمتحانات فى الحادى عشر من يوليو الجارى مبينآ ان عدد التلاميذ الذين يجلسون لامتحانات شهادة الأساس بالنيل الأبيض 37،183 تلميذ وتلميذة موزعين على عدد 262 مركز بما فيها مراكز لاجئى دولة جنوب السودان وعدد 2646 حجرة بواقع خمسة عشر تلميذآ فى كل غرفة لضمان سلامة وصحة التلاميذ فيما اشارت الدكتورة سارة لافينيا مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية لدور وزارتها فى التوعية والتثقيف الصحى للمعلمين والمعلمات والعاملين في مراكز الإمتحانات واكدت لافينيا على تهيئة البيئة داخل وخارج قاعات الإمتحانات وشددت على ضرورةالالتزام بالتباعد الاجتماعى بين التلاميذ وتوجيه التلاميذ باستخدام معدات الحماية الشخصية وجددت إلتزامها بتوفير المتابعة والاشراف عبر اتيام وزارة الصحة المنتشرة في للمحليات اضافة الى توفير كاشف حرارى فى مراكز الإمتحانات