ضابط إداري يستل سكيناً نتيجة خلاف حاد نشب بينه ولجان مقاومة

استل ضابط إداري بمحلية تمبول شرقي الجزيرة وسط السودان، سكيناً تجاه أحد شباب المقاومة إثر نقاش محتدم دار بينهم، ألقى الأخير بجسم صلب في وجه الضابط الأمر الذي استفزه مما دفع الضابط أن يخرج سكيناً.

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وبحسب ما راجت من أنباء أن شباب المقاومة كانوا في اجتماع مع الضابط التنفيذي بمكتبه في مبنى “محلية تمبول”، نشب خلاف بينهم أثناء الاجتماع حول إحدى القضايا، بينما يهم الضابط للمغادرة احتد عندها الخلاف.

وأظهر مقطع من فيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحسب صحيفة السوداني، ضابط إداري مُتقدم في العُمر بزيّه الرسمي، وقد ألقى أحدهم بجسم على وجهه أثناء انشغاله في حديث مع آخرين، مما دعا الضابط أن يستل سكينا تدخل أحدهم لإثنائه عن غضبه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)