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أمريكا تعلن دعمها لمشاريع توليد الطاقة في السودان

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التاريخ: 08-يوليو-2020

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أمريكا تعلن دعمها لمشاريع توليد الطاقة في السودان

بحث وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل على ابراهيم آفاق التعاون في مجال الطاقة مع نائب القائم بالاعمال الامريكي إلين ثوربيرنت بحضور المدير العام لشركة سودبت المهندس ايمن ابوالجوخ ، و أكدت نائب القائم بالأعمال دعم الحكومة الامريكية لمشاريع توليد الطاقة في السودان.

 

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وتناول اللقاء وفق صحيفة اخر لحظة إمكانية تنفيذ اتفاقية استغلال الغاز المصاحب للنفط وانتاج الغاز من الحقول السودانية مع شركة (MPS) النرويجية الامريكية ، وقد تم تصميم المشروع مسبقاً من شركة سودابت ويعمل على الاستفادة من الغاز المحروق في مربعي (4)(6) بالفولة.

 

و اكدت نائب القائم بالاعمال الامريكي على دعمها للاستثمار والتعاون بين البلدين عملياً بعد الشراكة بين سودابت و شركة (MPS) مدتها 20 عام، لتمويل وتنفيذ مشروع الاستفادة من الغاز المحروق من خلال تجميعه بخطوط انابيب وتحويله لمحطة معالجة لإستخراج ثلاث منتجات تعمل على إنتاج 460 ميقاواط من الكهرباء في منطقة الفولة، و350 طن في اليوم من غاز الطبخ، وثلاث آلاف برميل من الغاز المكثف.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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