التاريخ: 08-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة نفذ مجموعة من معلمي المرحلة الثانوية الذين تم تعينهم فى عام 2018 م فى اطار المشروع القومى وقفة احتجاجية داخل وزارة التربية والتعليم وامام وزارة المالية والاقتصاد بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور وقال الاستاذ مهند عبد الحفيظ فى اتصال هاتفى مع ( أخبار الخليج 365 ) أن سبب الوقفة هو عدم حصول هؤلاء المعلمين على راتب شهر يونيو المنصرم حتى الان . Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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كانت هذه تفاصيل خبر بسبب عدم صرف مرتب (يونيو) معلمين غاضبين .. ينفذون وقفة احتجاجية فى نيالا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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