ظهور سحب رعدية في أجزاء من ولايات البلاد

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم “الأربعاء” صورة تظهر انتشار لسحب رعدية ممطرة تظهر باللون الأحمر في أجزاء متفرقة من ولايات البلاد (القضارف، الجزيرة، سنار، كسلا، شمال وشرق وسط وجنوب دارفور والأجزاء الجنوبية لولاية الخرطوم).

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ويتوقع أن تتسبب في هطول أمطار بكميات متفاوتة في تلك الأجزاء مصحوبة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة الخفيفة ونوهت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة، القاطنين في المناطق المكشوفة اتخاذ التدابير اللأزمة خاصة في ولايتي القضارف وجنوب دارفور .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )