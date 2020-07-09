التاريخ: 08-يوليو-2020
0 مشاهدة
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم “الأربعاء” صورة تظهر انتشار لسحب رعدية ممطرة تظهر باللون الأحمر في أجزاء متفرقة من ولايات البلاد (القضارف، الجزيرة، سنار، كسلا، شمال وشرق وسط وجنوب دارفور والأجزاء الجنوبية لولاية الخرطوم).
ويتوقع أن تتسبب في هطول أمطار بكميات متفاوتة في تلك الأجزاء مصحوبة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة الخفيفة ونوهت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة، القاطنين في المناطق المكشوفة اتخاذ التدابير اللأزمة خاصة في ولايتي القضارف وجنوب دارفور .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور سحب رعدية في أجزاء من ولايات البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.