اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

ظهور سحب رعدية في أجزاء من ولايات البلاد

0 نشر
Waddah 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 08-يوليو-2020

0 مشاهدة

ظهور سحب رعدية في أجزاء من ولايات البلاد

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم “الأربعاء” صورة تظهر انتشار لسحب رعدية ممطرة تظهر باللون الأحمر في أجزاء متفرقة من ولايات البلاد (القضارف، الجزيرة، سنار، كسلا، شمال وشرق وسط وجنوب دارفور والأجزاء الجنوبية لولاية الخرطوم).

Advertisements

 

ويتوقع أن تتسبب في هطول أمطار بكميات متفاوتة في تلك الأجزاء مصحوبة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة الخفيفة ونوهت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة، القاطنين في المناطق المكشوفة اتخاذ التدابير اللأزمة خاصة في ولايتي القضارف وجنوب دارفور .

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ظهور سحب رعدية في أجزاء من ولايات البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا