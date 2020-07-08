عاجل.. حصول الحركات المسلحة على 3 مقاعد فى مجلس السيادة

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الأربعاء 8 يوليه 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن مسودة اتفاق سلام السودان، تضمن حصول الحركات المسلحة على ربع الحقائب الوزارية.
وأضافت مسودة اتفاق سلام السودان: حصول الحركات المسلحة على 3 مقاعد فى مجلس السيادة.
وتنص مسودة اتفاق سلام السودان، على تمديد الفترة الانتقالية 39 شهرا من تاريخ التوقيع .
وفى وقت سابق، أكدت الوساطة بجنوب السودان لمحادثات السلام فى السودان، أن اتفاقية السلام بين الأطراف السودانية، ستوقع خلال اسبوع من الان فى مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.
وقال توت قلواك المبعوث الخاص لرئيس جنوب السودان ورئيس وفد الوساطة فى تصريحات صحفية قبيل مغادرته إلى جوبا نهار اليوم " نحن عبركم نحى الشعب السودانى ونقول له أن السلام ات قريبا وعاجلا وسيتم التوقيع على اتفاقية السلام بعد اسبوع من الان فى جوبا."
ونقلت وكالة أنباء السودان عن قلواك، قوله أن الاتفاقية جاهزة للتوقيع، وإن الوفود من الجانبين ستجتمع مساء اليوم لحسم مسالة واحدة وانه متاكد من انها لن تعيق الوصول لسلام فى السودان.
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