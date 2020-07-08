السودان يعيد 560 موظفا للخدمة فصلهم الإخوان تعسفيا

الأربعاء 8 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قررت لجنة حكومية في السودان، الأربعاء، إعادة 560 موظفا إلى الخدمة العامة، بعد ثبوت تعرضهم لعملية الفصل التعسفي خلال عهد نظام الإخوان الإرهابي.



وقالت لجنة النظر في قضية المفصولين تعسفيا، في بيان، إنها نظرت في عدد من الطلبات، وقررت إعادة مفصولين تعسفيا للعمل في سلطة الطيران المدني، وشركة الأقطان والصمغ العربي، ومؤسسة الأسواق الحرة ودواوين أخرى.

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وشددت اللجنة أنها أوصت بتحسين معاشات 622 متقاعدا من جملة 1123 طلب تسلمته من متقاعدين متضررين من سياسات النظام البائد.

وفور صعوده للسلطة بانقلاب عسكري عام 1989، وضع تنظيم الإخوان الإرهابي قانون "الصالح العام" الذي فصل بموجبه آلاف الموظفين، وعين مكانهم آخرين موالين سياسيا وأيديولوجيا ضمن سياسة التمكين الشهيرة.

وتشكلت هذه اللجنة بقرار من شركاء الحكم الانتقالي في السودان، من أجل إنصاف المفصولين تعسفياً، تلك القضية التي تصدرت مطالب ثورة ديسمبر التي أنهت حكم جماعة الإخوان الإرهابية بقيادة المعزول.