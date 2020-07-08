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الأربعاء 8 يوليه 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
قالت الولايات المتحدة الامريكية إن دعمها للسودان خلال الفترة الانتقالية المفضية للديمقراطية والسلام سيتواصل، وأكد وزير الخارجية الامريكي ميشيل بومبيو دعم بلاده للسودان والحكومة الانتقالية السودانية.
وقال: ”نحن نحرز تقدمًا في مساعدة السودان على التحول إلى أسلوب حياة أكثر ديمقراطية وسلمية“.
وكان بومبيو قد تحدث عن مجموعة من الاحداث العالمية و موقف بلاده منها و لكنه عندما تحول للحديث عن افريقيا قال نبدأ من السودان " وهذا لم يكن يحدث في كثير من اللقاءات و المؤتمرات الامريكية سابقاً " .
واعاد بومبيو الى الاذهان اثناء موتمره الصحفي مشاركة بلاده في مؤتمر شركاء السودان الذي استضافته المانيا و الاتحاد الاوربي الشهر الماضي حيث اشار الى ان بلاده قد ساهمت بحوالي 20 % من مجموع الالتزامات المعلنة.
وقال ان بلاده قد اعلنت في 25 يونيو الماضي إنها ستقدم 356.2 مليون دولار لدعم التحول الديمقراطي في السودان، بما في ذلك أكثر من 85 مليون دولار في التنمية والمساعدة في مكافحة كورونا.
وكانت مشاركة الولايات المتحدة الامريكية في مؤتمر برلين و تقديمها اكبر حزمة من الالتزامات المالية من قبل دولة واحدة قد رفع من مؤشر التوقعات بقرب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب والذي يعني استفادة السودان من كافة فرص الاستثمار والعون ورفع عبء الديون وهي المسائل التي ركز عليها المشاركون في مؤتمر برلين.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الولايات المتحدة تؤكد مواصلة دعمها للفترة الانتقالية بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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