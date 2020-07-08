عاجل.. حقيقة وجود عناصر سودانية داخل ليبيا

الأربعاء 8 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال مندوب السودان، لدى مجلس الأمن، إن بلاده تهتم بدور المنظمات الدولية بإعادة السلام إلى لييا، مشددا على استحالة الحل العسكري للأزمة قائلا: "لا يوجد حل عسكرى للأزمة في ليبيا، ويمكن أن نصل إلى حلول من خلال المفاوضات والحوار".



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وفيما يتعلق بوجود قوات سودانية داخل الأراضى الليبية، نفى مندوب السودان خلال جلسة افتراضية لمجلس الأمن لمناقشة الأزمة الليبية، وجود أي عناصر سودانية في ليبيا، مضيفا: "السودان طالب بإنشاء قوة عسكرية ليبية سودانية ضد مجموعات الجريمة المنظمة، وفى هذا الإطار نجحت القوات السودانية في إلقاء القبض على 200 سوداني يحاولون الهروب إلى أوروبا عبر ليبيا".

وأكد أن السودان متمسك بالتوافق في ليبيا ومهتمة بوحدة وسلامة أراضى ليبيا، معربا عن تطلعه في المشاركة بأى مسعى يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى ليبيا.