بعد وصفها ابن سلمان بـ “الرسول المنقذ”.. كاتبة سعودية مادحةً إسرائيل: “ناس حلوين”!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثارت كاتبة سعودية بارزة مقربة من ولي العهد محمد بن سلمان، جدلاً واسعاً، إثر مدحها لإسرائيل بشكل علني في مقابلة أجرتها مع قناة “كان” العبرية، والتي تعتبر القناة الرسمية لإسرائيل.

وقالت سعاد الشمري، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: “إسرائيل ليست عدوا، لكن إيران هي العدو، ونتمنى تدشين تعاون اقتصادي وثقافي وتجاري اليوم قبل غد، بين السعودية وإسرائيل”.

وعلقت “الشمري” على التفجيرات التي طالت إيران خلال الأيام الماضية، واصفة الإسرائيليين بـ”الناس الحلوين”، قائلة: “إذا كان خلف التفجيرات ناس حلوين مثلكم، فـ(جو أهيد)، ما توقفوها”.

وهذه ليست المداخلة الأولى للكاتبة السعودية المعروف عنها حماسها للتطبيع وترويجها لشرب الخمور والمخدرات وتأييدها المطلق لولي العهد محمد بن سلمان، مع الإعلام الرسمي الإسرائيلي، حيث ظهرت قبل عام في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، قالت فيها إن “زيارة إسرائيل من أحلام السعوديين والخليجيين”.

وعبرت الكاتبة السعودية عن سعادتها بالسماح لنساء المملكة بالسفر دون الحاجة لموافقة ولي الأمر، وشبهته بـ “تحرير العبيد في الولايات المتحدة الأمريكية”، ووصفت ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” بأنه “رسول منقذ”.

وأثنت “سعاد الشمري” على بن سلمان واصفة إياه بـ “القائد الإصلاحي”، وتحدثت عن “حلم الكثير من السعوديين والخليجيين بزيارة (إسرائيل)” حسب تعبيرها.