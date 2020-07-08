ندرة وإرتفاع في تعريفة المواصلات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أشتكي عدد كبير من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ندرة المواصلات وارتفاع التعريفة اليوم بالخرطوم بعد ان تم رفع الحظر جزئيا من الساعة الخامسة صباحا الي السادسة مساء وجات التعرفة للخط الطويل:

هايس100ج

حافله 50ج

الخطوط الصغيره:ج

هايس70ج

حافله30ج

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