قرار بتكليف مدير عام لشركة سودامين للتعدين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أصدر وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم قرارا بتكليف المهندس عبدالرحمن حسن عبدالرحمن بتسيير أعباء مدير عام شركة سودامين . وفي ذات القرار أنهى الوزير تكليف جيولوجي مستشار عادل عثمان الرشيد من مهام مدير شركة سودامين. وطالب الوزير وفق القرار بأن تتم إجراءات التسليم والتسلم خلال فترة أقصاها (72) ساعة من تاريخ صدور القرار، مطالبا وزارة الطاقة والتعدين وشركة ( سودامين) والجهات المختصة الأخرى إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. يذكر أن المهندس عبدالرحمن حسن عبدالرحمن كان يشغل منصب مدير إدارة المشروعات بشركة سودامين المحدودة.

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