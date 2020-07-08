محمد بن راشد يرقص كالأطفال أمام الكاميرات ويثير موجة سخرية واسعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تداول ناشطون مقطع فيديو، أظهر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد في احد المؤتمرات العالمية في دبي وهو يرقص كالأطفال، الامر الذي أثار موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر ابن راشد في مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”ـ والذي يعود إلى ما قبل جائحة كورونا كما هو واضح، يتراقص أمام المصوريين الامر الذي اثار سخرية واسعة، ودفع العديد لربط سلوك الرجل الاقوى في دبي إلى أزمته مع طليقته الأميرة هيا بنت الحسين الذي رفعت عليه دعوى خلع في محاكم بريطانيا وأثارت جنونه بهذه الخطوة.

واثار مقطع الفيديو المتداول سخرية واسعة، حسب ما رصدت “وطن” على تويتر من تعليقات، وجهت انتقاداً حاداً للشيخ الإماراتي الذي يعتبر الحاكم الفعلي لدبي ورئيس الحكومة الاماراتية على سلوكه غير السوي في العديد من الفيديوهات التي ظهر فيها مؤخراً.

وطن سرب