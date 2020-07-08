بشرى سارة للموظفين .. زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص في السودان خلال هذا الموعد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني، الشروع في إنفاذ مبادرته لزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (3) آلاف جنيه وذلك ابتداءً من مرتبات شهر أغسطس 2020 مع منح كافة شركات ومؤسسات القطاع الخاص فترة حتى 31 ديسمبر 2020 لترتيب وتوفيق أوضاعها لتنفيذ زيادة الأجور ابتداءً من أغسطس 2020م.

وأوضح الاتحاد في بيان صحفي اليوم الأحد، أن مجلس التسيير بالاتحاد أقر زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص بعد رفع توصية من اللجنة المختصة التي شكّلها الاتحاد لمناقشة ودراسة أسس قيام الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص لزيادة أجور العاملين بها، وأشار البيان إلى أن الأيام القادمة ستشهد إصدار التفاصيل والأسس والكتيب الخاص لكيفية تطبيق شركات ومؤسسات القطاع الخاص لزيادة الأجور المقترحة ابتداءً من مرتبات شهر أغسطس 2020.

وأشار البيان الصحفي إلى ترحيب وزيرة العمل، لينا الشيخ بمبادرة ومقترح الاتحاد بزيادة أجور العاملين في القطاع الخاص، ووصفت الخطوة بأنها مثال للشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وعبّرت عن تطلُّعها بتطوير مقترح المبادرة مرة أخرى عقب تشكيل اتحاد النقابات العمالية مباشرة لتقوية وتعزيز الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة.

وأكد البيان أن مبادرة الاتحاد بزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص تأتي عن القناعة بضرورة تحسين وزيادة أجور العاملين في القطاع أسوةً بزملائهم العاملين في القطاع العام وتمكينهم من مواجهة أعباء المعيشة وتحفيز وتحسين أدائهم الإنتاجي بما يخدم تنميتهم، وتنمية القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.