سفراء الدول يناقشون كيفية الترويج لصادر الثروة الحيوانية

الخليج 365 :

ناقش مجلس السفراء المرشحين من وزارة الخارجية كسفراء ممثلين للسودان كلا من( السعودية – مصر -قطر -الكويت-تنزانيا-المانيا -رومانيا) خلال كيفية عمل الترويج والمساعدة في دعم صادرات الثروة الحيوانية الحية والمزبوحة لتلك الدول من اجل دعم الاقتصاد السوداني

فيما اكد وزير الثروة الحيوانية علم الدين ابشر خلال اجتماع اليوم بالوزارة علي اهمية التعاون والتواصل المستمر بين السفارات مما يهدف في خدمة وضع حلول عاجلة لتخطي جميع العقبات التي تواجه الصادر والمصدرين

ولفت علم الي بعض النقاط التي يجب طرحها ووصفها بالمهمة

واكد عن سعيهم علي توفير فرص التدريب الكافي لجميع الفئات عبر تبادل الخبرات مع جميع الدول المذكورة وان التدريب يحتاج للمزيد من الجهود للعمل والتعاون في مجال تأهيل المعامل الحديثة والعاملين بها مما يدفع في سهولة الاشتراطات الصحية المرتبطة في التصدير عبر الموانئ

وارضح بان وزارته تدعم التشجيع في الاستثمار بعمل مزارع نموزجية وجذب رؤوس الاموال مع الالتزام بوجود ايجازة قانون بين القطاعين العام والخاص للتوسع حول مواعين الاستثمار مع هذه الدول ،بالاضافة الي تاهيل البني التحتية وضبط حصائل الصادر خاصة ان مصر تعتبر ثاني دول مستوردة للصادرات الحيوانية السودانية بعد السعودية

مشيرا ان خلال فترة اربعة اشهر الماضية تمت اجازة( ٣) سلخانات وتعمل بحسب الاشتراطات الصحية من منظمة ال OIE في مجال اللحوم المذبوحة

لافتا ان السودان لديه تجارب سابقة وناجحة مع بعض هذه الدول ويهدف بدفع الخطوات امامية خاصةفي مجال تطوير السلالات واستخدام النطف للتحسين في الماشية وتطوير صادرات اللحوم

وقرر المجتمعون من السفراء التواصل المستمر لااجراء سلسلةمن المشاورات العديدة والهامة لدعم صادرات الثروة الحيوانية السودانية لمواكبة التطور عبر استخدام التقانات الحديثة والتدريب الكافئ دعما للاستغلال الامثل للموارد الحيوانية بالسودان

واكدو ان الشراكات الحقيقية تعتبر نقطة اساسية لتحقيق نسب عالية من العائدات وان الترويج والتدريب وفتح الاسواق يصب في مصلحة الانتعاش بالاقتصاد ويدعم الاستقرار السياسي

اشارة الي ان دور السفارات يجي في مثل هذه المهام

لافتين علي ان السودان لابد ان يدخل ضمن التصنيف الدولي بعمل شهادات دولية تؤكد خلوه من الامراض وعلي الوزارة الاجتهاد في هذا المجال

واعتبروا ان ماجاء في هذا الاجتماع خطوات هامة ومشجعة للتعاون مع العمل الخارجي والتزويد بالمعلومات مع كل جديد في مجال تطوير صادرات الثروة الحيوانية لرفعة اقتصاد السودان