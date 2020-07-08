زراعة (220) ألف فدان قمح مطري لاول مرة بهذا الموسم

الخليج 365 :

وقال في تصريح (لسونا) إن زراعة القمح المطري هي تجربة جديدة انتهجتها الوزارة بهدف زيادة إنتاج محصول القمح وبعد نجاحها ستشمل كل المشاريع المطرية بالولايات،وذلك وفقاً لخططها التي تسهم في توسيع عملية الإنتاج وتوطين القمح.

وأكد الوكيل أن الوزارة أكملت كل الإستعدادات لزراعة الموسم الصيفي الذي بدأ هذا الشهر وخصصت مساحات بلغت 62 مليون فدان لهذا العام في كل المشاريع المطرية بالبلاد ، منها مساحة 25 مليون فدان لمحصول الذرة و10مليون فدان لمحصول الدخن و12مليون فدان لمحصول السمسم بجانب زراعة 7 ملايين فدان لمحصول القطن، معلناً أن زراعة القطن بعد إنقطاع بمشاريع جبال النوبة والنيل الأزرق بلغت30 ألف فدان بالإضافة الي زراعته بمشاريع القضارف والجزيرة.

وأشار الوكيل الى أن وزارته بالإتفاق مع وزارة الطاقة والتعدين تم تأمين إنسياب لوقود لكل ولايات البلاد، مؤكداً إستلام عدد من الولايات حصصها من التقاوي بنسبة 70%.

وقال إن العام الحالي شهد تأهيل كل المعامل الزراعية بسنار والقضارف بهدف توطين التقاوي وتأهيل محالج القطن.