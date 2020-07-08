ميركل تحث الاتحاد الأوروبي للاستعداد لانفصال بريطانيا دون اتفاق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن بلادها ستواصل جهودها من أجل التوصل لشراكة جديدة مع بريطانيا بحلول نهاية العام.

وأضافت أنغيلا ميركل أنه على الاتحاد الأوروبي أن يستعد أيضا لانفصال مفاجئ بدءا من 2021.

وقالت ميركل للبرلمان الأوروبي إن “التقدم في المفاوضات حتى الآن كان محدودا، إذا وصفناه دبلوماسيا”.

وأضافت: “اتفقنا مع المملكة المتحدة على تعجيل مسار المحادثات.. سأستمر في الدفع من أجل حل جيد، لكن علينا أيضا أن نستعد لسيناريو عدم التواصل لاتفاق”.

وقاومت بريطانيا حتى الآن ضغط الاتحاد الأوروبي للالتزام بروابط وثيقة في مجالات تتراوح بين المصايد السمكية وتنسيق معايير المنافسة إذ يريد رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي كان من دعاة الانفصال عن الاتحاد، اتفاقا تجاريا محدودا فحسب.

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في يناير 2020 وهي حاليا في فترة انتقالية مع الكتلة من أجل منح الطرفين الوقت لتشكيل علاقة جديدة في كل شيء بدءا من التجارة ووصولا إلى الأمن.

رويترز