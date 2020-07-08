الخارجية المصرية: لن نسمح بتهديد أمننا من قبل الميليشيات وندعم حلا سياسيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، يوم الأربعاء، أن بلاده لن تسمح بتهديد أمننا من قبل الميليشيات، مشيرا إلى أن مصر تدعم حلا سياسيا في ليبيا وفق “مبادرة القاهرة”.
وشدد سامح شكري خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، على أن تحقيق الاستقرار في ليبيا مرتبط بتشكيل حكومة توافقية وتفكيك الميليشيات.
وأشار إلى أن ليبيا تعاني من محاولات الهيمنة الإقليمية، موضحا أنه من الضروري الوقوف ضد الدول التي تحاول زعزعة استقرار المنطقة وتهدد أمنهم.
وبين أن هنالك ميليشيات في ليبيا تريد تحقيق مصالحها على حساب الشعب.
وأفاد سامح شكري بأن مصر تدعم الحل السياسي في ليبيا وفق مبادرة القاهرة.
وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يكون عبر تشكيل حكومة يوافق عليها كل الليبيين ومجلس النواب، مؤكدا على أهمية تفكيك الميليشيات ومكافحة الإرهاب وتوحيد الجيش وتوزيع عادل للثروة.
وصرح شكري بأن تنظيم “داعش” عاد للظهور في عدة مدن ليبية، مذكر في السياق بذبح 21 مصريا فى سرت، حيث قال أنها جريمة بشعة صدمت ضمير البشرية.
ودعا الدبلوماسي المصري المجتمع الدولي للتصدي لخطر التنظيمات الإرهابية في ليبيا.
RT
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