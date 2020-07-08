تحذيرات من أعراض خطيرة للغاية مرتبطة بفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت دراسة حديثة أن الإصابة بفيروس كورونا قد تتسبب في الشعور بالهذيان والسكتات الدماغية وتلف الأعصاب لدى عدد من المرضى.

وبحسب شبكة “سي إن إن”، أفاد خبراء من كلية لندن أن هناك زيادة مقلقة في عدد الإصابات بالتهاب دماغي نادر يعرف باسم ” التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر”.

وأشار الخبراء إلى أنهم سجلوا 9 حالات إصابة بهذا المرض ناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

وشملت الدراسة 43 مريضا تتراوح أعمارهم بين 16 و85 عاما، ومصابين بفيروس كورونا ولا تظهر عليهم أعراض تنفسية، ولكن يعانون من أعراض عصبية.

ووجد الباحثون 10 حالات اختلال وظيفي مؤقت في الدماغ مع هذيان، وثماني حالات إصابة بالسكتات الدماغية وثماني حالات تلف أعصاب.

وشدد الباحثون على أنه لم يتم اكتشاف فيروس كورونا في الدماغ أو في سوائل العمود الفقري لأي من المرضى الذين تم اختبارهم، ما يشير إلى أن هذه المضاعفات ناجمة عن الاستجابة المناعية للجسم وليس الفيروس نفسه.